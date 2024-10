¿Dónde está Luciana Muñoz? La pregunta que persiste en Neuquén hace tres meses

Este domingo se cumplieron 90 días de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 21 años que salió de su casa un 13 de julio y nada volvió a saberse de ella. Por este motivo, este jueves se realizó una marcha en la ciudad de Neuquén.

La movilización comenzó a las 18 horas en el monumento al General San Martín de la capital provincial, y contó con la presencia de su familia, amigos, compañeros, compañeras y personal del CPEM 76, colegio secundario al que asistía.

"Pedimos acompañamiento de organizaciones de mujeres, sindicales, derechos humanos, vecinos, amigos, compañeros", habían expresado en la convocatoria.

Sin nombrar responsabilidades concretas, la mamá de Luciana evaluó que ante el nulo avance en la búsqueda de la joven, la respuesta que le dan se repite: "Yo quiero que me digan qué pasa con mi hija y siempre me dicen lo mismo. No podemos estar así, necesitamos respuestas. Todo lo que se haya juntado, ya tendrían que tener a alguien".

La denuncia por la desaparición de Luciana se efectuó el 16 de julio, tres días después de irse de su casa. Esta ventana de tiempo complicó la investigación desde un principio, además del hecho de que no llevaba teléfono celular.

Luego de extensas jornadas de rastrillajes terrestres, utilización de canes rastreadores de personas, monitoreos desde los aires con helicópteros y drones, búsquedas acuáticas en ríos y lagunas de la provincia, la investigación sobre el paradero de Luciana sigue siendo una incógnita y no ha aparecido algún indicio de lo que pudo haber sucedido con ella. Este miércoles 16 de octubre además se cumplen 90 días de la denuncia por su desaparición.

Además, se revisaron más de 360 horas de video en 36 cámaras particulares de seguridad. Incluso, se miraron 850 horas de 23 domos de seguridad circundante al entorno donde vivía Luciana en el barrio Gran Neuquén Norte y dónde fue vista por última vez.

Luciana siempre vivió en aquella vivienda, donde convivía con su mamá, Lila Aguerre, su abuela y su hermana. Desde el comienzo de la investigación, circularon muchas hipótesis sobre dónde podría estar. Algunas apuntaron a un posible secuestro, pero hubo otras que vincularon al círculo más cercano de la joven con una supuesta entrega. Por esto, Lila aclaró en comunicación con Mejor Informado que nunca fueron reales y expresó su dolor por los dichos de algunas personas. El rostro de la joven se ha difundido ampliamente por la provincia y por todo el país.

Desaparición de Luciana Muñoz: el único detenido es su ex novio

Si bien hay diversas hipótesis que sigue la justicia, hasta el momento, el único imputado con prisión preventiva por la desaparición de Luciana, es su ex pareja, Maximiliano Áviles por la poca claridad de sus testimonios.

El pasado 25 de agosto la Fiscalía y la querella pidieron prisión preventiva para el hombre, quien fue acusado por el delito de falso testimonio -dos hechos en concurso real- en carácter de autor. Las declaraciones fueron realizadas ante la Policía y la Fiscalía, en el marco de las investigaciones llevadas adelante para encontrar a Luciana. Maximiliano Avilés, ex pareja de Luciana Muñoz, acusado por falso testimonio.

En este sentido, la abogada de la familia de Luciana, Verónica Zabala, relató que Áviles “mintió en sus declaraciones ante la Justicia sobre dónde se encontraba el día de la desaparición y los días posteriores mientras la buscaban”. A su vez, agregó que “el falso testimonio es gravitante porque justamente lo que se trata de establecer es que fue lo que sucedió los últimos días en se la vio a la joven”.

Además, por el delito, la Fiscalía argumentó que en el caso de continuar en libertad, existe un riesgo mayor de que el acusado pueda entorpecer la investigación.

Sin embargo, en la audiencia, el juez de garantías, Juan Manuel Kees, dispuso la detención domiciliaria por cuatro meses e hizo lugar a un pedido subsidiario de la fiscalía y estableció consigna policial permanente en la vivienda.