Siprosapune realizó un abrazo simbólico al hospital Castro Rendón

Un grupo de trabajadores del sistema de salud pública de la provincia de Neuquén realizaron este jueves un abrazo simbólico al hospital Castro Rendón exponiendo una serie de reclamos. Entre ellos, piden la urgente convocatoria a la mesa de discusión salarial con el gobierno.

Caracterizados con un gorro piluso de color blanco y banderas del gremio Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (SIPROSAPUNE), hicieron oír su reclamo afuera del nosocomio en el centro de la ciudad y exigieron ser parte de la discusión salarial del sector de salud.

En contacto con Mejor Informado, el titular del gremio de Salud Juan Ferrari aseguró que “hace mucho tiempo que las condiciones laborales y salariales en salud pública en Neuquén no son las adecuadas” y que “el sistema de dedicación exclusiva, que hace que más del 80% de las y los trabajadores profesionales, estemos trabajando en hospitales y centros de salud de toda la provincia, está siendo bastardeado, no jerarquizado, no reconocido y mal remunerado”.

Piden ser incorporados en la discusión salarial del sector de salud.

Ferrari manifestó su malestar por la puesta en funcionamiento del convenio colectivo de trabajo, que aseguró “no ha sido discutido con todos los sindicatos” y donde se puso en funcionamiento “un concepto que se llama rendimiento óptimo, por el cual da lo mismo si alguien trabaja 8 horas de lunes a viernes, o si viene un par de veces a la semana, una vez un par de horas, y se va a la clínica privada o al consultorio particular”.

El profesional titular del gremio, dijo que “hay salarios que están por debajo de la línea de pobreza, más de 12.000 trabajadores y trabajadoras de salud, muchos de los cuales, en el caso de agrupamiento profesional, con dedicación exclusiva, responsabilidad en el cargo, jerarquía para tener que atender a nuestros pacientes, título de grado y de posgrado, salarios por trabajo ordinario, iguales o por debajo de la canasta básica”.