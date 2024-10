Horacio Marín: "En enero arranca el Vaca Muerta Sur"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que ya hay cinco empresas comprometidas en la construcción del segundo tramo del Vaca Muerta Sur, una clave de las exportaciones del petróleo no convencional del futuro.“Ya avanzamos con los acuerdos y en enero arrancamos la construcción del Vaca Muerta Sur”, afirmó el directivo.

En una entrevista con Mejor Energía, además trazó la hoja de ruta de las negociaciones sobre el proyecto LNG Argentina, la chance exportadora para el otro segmento relevante del upstream no convencional, el shale gas.

Respecto del oleoducto, Marín expresó que proyecto implicará una inversión de 2500 millones de dólares y que para diciembre del 2026 se podrán transportar por este tendido que une Vaca Muerta con Punta Colorada (Río Negro) 360 mil barriles diarios convirtiendo a Argentina en uno de los principales exportadores de la región y aportando divisas y trabajo al país.

Adelantó que en noviembre el proyecto será tratado en el Directorio y comenzará con los trámites para adherirlo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y en enero del 2025 comenzará la obra.

En una entrevista con Mejor Energía el directivo sostuvo que hay más petroleras que se suman al plan de evacuación para el crudo y que la compañía firmará un MOU con el país asiático.

El plan del GNL

“Varios de los países nos vinieron a buscar. Tomamos 12 aviones en 12 días. Es muy reconfortarle trabajar para algo tan grande”, expresó sobre el plan exportador del GNL rumbo al 2031.

“Si no desarrollamos el GNL no hicimos el trabajo. El gas de Vaca Muerta lo desarrollamos ahora o no lo desarrollamos”, puntualizó.

En paralelo, el presidente de YPF dio detalles respecto de la negociación que mantiene con empresas y representantes políticos de India, tal como lo adelantó este medio.

“Con India, ya estamos para firmar un MOU y ya nos designaron las dos compañías con las que tenemos que negociar para la compra (de gas)”, expresó el directivo.

La oportunidad para las empresas argentinas

“Yo hablé con los dueños de las empresas energéticas en Argentina. Les dije: hay que hacer un proyecto juntos. Y si después Tecpetrol decide ir a otro lado, no pasa nada, porque justamente lo que decimos nosotros es que hay dos modelos. ¿Por qué es mejor el modelo todos juntos? Porque si no nos empezamos a pelear comercialmente por precios, y es lo peor que podés hacer”.

Marín hizo una serie de viajes al exterior para buscar acuerdos con empresas y gobiernos en Europa y Asia, para garantizar posibles ventas en el futuro.

“Los mercados a los que fui, están todos abiertos. Estoy pasando a la siguiente face para negociar los contratos, Alemania, Italia; Londres, dos super maiors, Turquia, Hungría; si lo terminamos de concretar, va a ser extraordinario”, señaló.

El presidente de YPF planteó que el plazo para avanzar con el plan exportador del GNL “son dos años”. “Cuando fui a Alemania, nos decían que con YPF no querían saber nada con compras que comenzaran en el 2038, que era lo que les decían antes. Con lo cual, es ahora o nunca. En dos años tenemos que tener todo cerrado”, expresó.

Más adelante en la entrevista el directivo también expuso que en la empresa “vamos a tratar de adelantar el LNG lo máximo posible”.

Se refirió a dos barcos para licuar gas que espera la petrolera argentina espera para empezar a licuar gas, “que son constructivos”. “Estimamos que van a estar en el 28/29 finalizados”, expresó.