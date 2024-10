Vivir sin DNI, una realidad en los parajes y comunidades mapuches de Neuquén

Gracias a una iniciativa del Registro Civil de Neuquén, vecinos de comunidades mapuches y zonas rurales pueden tramitar su DNI. Por este proyecto, personas que estuvieron décadas esperando para obtener su documento pudieron finalmente formalizar su identidad.

Este fue el caso de María, una mujer que nació en Carri Lil y que a sus 66 años recién pudo obtener su documento: “Vivir sin DNI fue muy feo. Yo quería hacer un trámite y no podía. Muchas veces mis amistades me invitaban a viajar a Chile y no podía salir del país”.

Su madre en reiteradas veces le había asegurado que sí estaba registrada, mientras que su papá había fallecido muy joven. Sin embargo, fue hasta el juzgado y tras revisar los expedientes, dieron con que nunca había sido registrada.

Por su parte, su hija Alejandra también habló de la historia familiar y de una esperanza que muchas veces parecía esfumarse, hasta que este dispositivo las reencontró con eso que tanto anhelaban: “Algo que para muchas personas es sencillo para nosotros fue complejo, estamos muy contentos porque tramitar el DNI de mamá fue muy ágil y hoy es un sueño cumplido”.

“Hoy miro mi billetera y veo mi DNI y no lo puedo creer, le digo a las personas que no lo tienen, que se esfuercen una vez más, que no importa la edad que tengan, que usen este servicio para poder tener su DNI”, concluyó emocionada María.

Cómo es el proyecto del Registro Civil

Claudia Belmar, oficial a cargo del proyecto y de esta Oficina del Registro Civil, aseguró que es un proyecto social y comunitario de "carácter interinstitucional e intercultural en la ruralidad", que tiene directa relación con "la mirada federal que el gobernador Rolando Figueroa estableció como pauta de trabajo de los organismos públicos”.

Por su lado, Juan Grandi, subsecretario de Gobierno, indicó que empezaron en la región sur, pero que paralelamente también se está replicando esta experiencia en algunos sectores de comisiones de fomento y ruralidad de la zona norte de la provincia. "En el Plan de Regionalización impulsado por el gobernador, trabajaremos para llegar a todos los puntos donde haya un poblador neuquino, garantizando el derecho a la identidad que establece la Constitución Nacional”, enfatizó.

Por último, informó que buscan abarcar las siete regiones de la provincia, por lo cual le anticiparon a todos los pobladores de cada región que "el personal estará llegando a cada lugar con las herramientas necesarias para poder regularizar su trámite personal”.

En este sentido, Belmar informó que en Pilo Lil se acercaron 50 personas y que es "fundamental" trabajar con las comisiones en la organización del operativo porque "son quienes tienen el mayor conocimiento territorial y llegada para fortalecer el trabajo en perspectiva de Derechos”.

Cronograma de atención

Desde el pasado 14 hasta este 31 de octubre, la Oficina del Registro Civil que funciona en el Hospital de Junín de los Andes desarrolla un cronograma de atención específico para facilitar la gestión de diversos trámites a las personas que residen en el interior profundo del Neuquén.

Para ello, se dispuso el uso de las postas sanitarias que dependen del hospital, ya que para efectuar los trámites se requiere conexión a internet. La atención es por orden de llegada, desde las 10 de la mañana y hasta las 15.

Belmar explicó que las distancias, el tiempo, los recursos económicos y la movilidad hacen que “no todos puedan acercarse a las oficinas de Junín de los Andes y por eso surgió este dispositivo de atención; es la segunda vez que vivimos esta experiencia que es muy bien recibida por los pobladores que tienen la posibilidad de tramitar su DNI y acceder al Derecho a la identidad. Lo que estamos haciendo es federalizar verdaderamente el servicio”.

La población total estimada para las comunidades y zonas rurales cercanas a Junín de los Andes ronda los 2220 habitantes y, en lo inmediato, el cronograma especial continuará los días 28 y 29 de octubre, brindando atención en Atreico y finalizará los días 30 y 31 de octubre en la Posta Sanitaria y en la Oficina Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín para las comunidades que se encuentran en Raquithué y Lafquenche.