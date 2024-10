Educación esencial: la Legislatura no tratará este año el proyecto

El legislador rionegrino Juan Martin del espacio PRO-Unión Republicana se mostró preocupado luego de que el vicegobernador Pedro Pesatti afirmara que el proyecto para declarar a la educación como servicio estratégico esencial no estará incluida en el temario de la sesión de este jueves en la Legislatura.

El proyecto fue aprobado en primera vuelta en la sesión del 26 de septiembre pasado, con el apoyo del oficialismo, en un contexto de reclamo de los docentes rionegrinos afiliados a UnTER y donde hubo policías heridos y manifestantes que fueron atendidos en el hospital de Viedma. Además, hubo denuncias cruzadas entre Educación y el gremio por la violencia ejercida.

“Sería un grave error del gobierno, una renuncia al manejo de la política educativa”, planteó Juan Martin. Y agregó: “El apoyo fue importante en la primera vuelta, incluso el gobernador expresó su apoyo a la esencialidad. Dar marcha atrás, cajoneando el proyecto, sería un pésimo mensaje a toda la sociedad”.

Martín explicó que “si lo que se quiso fue apaciguar los ánimos, quedó claro que no sirvió de nada. Pocas horas después de que el vicegobernador dijo que no se trataría el proyecto, la UnTER ratificó un paro para el jueves. La esencialidad es una oportunidad para terminar con la extorsión sindical que toma a las familias como rehenes. Debe quedar bien claro que es el gobierno el que maneja la educación y no un grupito de gremialistas violentos”.

Qué dijo el vicegobernador Pedro Pesatti

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti advirtió que por ahora no se tratará en segunda vuelta el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Legislatura y que busca convertir a la educación en servicio estratégico esencial.

“Abogamos para tener con UnTER un canal de diálogo para poder resolver los problemas que existen y que nosotros no desconocemos, así como ellos no desconocen que el gobierno provincial tiene un compromiso con los docentes”, indicó.

Pesatti explicó que “se habilitó el tratamiento en primera vuelta que es parte de la mecánica parlamentaria, consideramos que aún no hay argumentos para avanzar hacia una sanción de la ley, esto ha pasado muchas veces. No es parte de ninguna negociación, es algo que hemos resuelto, en función de lo más adecuado. Estamos dentro del proceso que establece nuestra Constitución. Probablemente no se trate este año”.