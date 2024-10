Cobro de coseguro y "copago": qué hacer en casos de irregularidades

Últimamente, en la provincia de Neuquén, preocupa el aumento del cobro de las consultas médicas. En este sentido, desde el Colegio Médico de Neuquén se está trabajando para mejorar el funcionamiento y aclarar la situación del coseguro y el "copago".

El presidente del Colegio de Médicos de Neuquén, Daniel Castro, en comunicación con Así Estamos por Mitre Patagonia, explicó que el coseguro es algo totalmente diferente al "plus" o "copago" en la atención médica.

Según aclaró el referente, por ley, el ISSN tiene previsto que para todo lo que es consultas o prácticas ambulatorias (como radiografías o endoscopías), el paciente paga una parte de la consulta. "Hoy por hoy tienen un coseguro de mil pesos y para las prácticas es alrededor del 20% del valor", explicó. Sin embargo, a diferencia de antes, actualmente el paciente de Instituto "no debería pagar absolutamente nada en el momento", ya que se le agrega a la cuenta de cada uno.

Daniel Castro, presidente del Colegio de Médicos de Neuquén aclaró la diferencia entre el coseguro y el copago.

En este sentido, también explicó que se pudo bajar el costo. "Los asociados y el resto de las especialidades médicas que trabajan con el colegio prácticamente han logrado reducir de un 40% a menos del 5%", detalló.

Respecto a los cobros "plus" o del "copago", Castro expresó que si bien durante el 2023, por los periodos de hiperinflación, casi todos los colegios del país salieron a avalarlo, este año se está intentando revertir. "Hay resoluciones del Instituto donde citan a una auditoría compartida con veedores del Colegio Médico para tratar de aclarar la situación", dijo el presidente.

Según explicó Castro, la situación se está regularizando en el ISSN.

Igualmente, esta situación no necesariamente es la misma para todas las obras sociales, ya que algunas han decidido "que no van a actualizar los valores de la consulta y prefieren que el médico le cobre", expresó.

¿Porqué algunos médicos cobran hasta $40 mil la consulta?

Pacientes de Neuquén han denunciado sobre cómo en algunas especialidades médicas, se cobra un adicional de entre 35 mil y 40 mil pesos. Respecto a esto, Castro expresó, que trabajen o no con obra social, se deben denunciar las irregularidades.

"Si está a través del colegio médico, tiene que cumplir el convenio que hace el colegio, porque le da el mandato para realizar un convenio en el cual dice que no va a cobrar plus", dijo el presidente. Ahora, si a pesar de eso se cobra un plus, "lo primero que tiene que hacer es denunciarlo en la obra social", expresó.

Luego, cuando el médico es reincidente en este tipo de actitudes, la situación se evalúa. La obra social lo puede expulsar pero también, desde el colegio de médicos, eventualmente tiene un derecho a defensa mediante la auditoría compartida. "Si ese médico está en falta, también tiene posibilidad de sanción", concluyó.