Recolección de residuos domiciliarios: la Municipalidad subsidia 70% del servicio

Tras los recortes en fondos por parte de Nación, la Municipalidad de Neuquén informó que decidió subsidiar hasta 70% el servicio de la recolección de residuos domiciliarios. "Con lo que paga el vecino alcanza para que vaya una sola vez el camión a cada casa”, remarcó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Desde el municipio neuquino indicaron que este "esfuerzo presupuestario" se debe para mantener la calidad y la prestación que reciben los vecinos de la ciudad, que por sus características singulares "se distingue en el país".

En este sentido, Haspert aclaró que la iniciativa del intendente Mariano Gaido fue continuar con los trabajos de recolección como se venía haciendo: "Se podría haber eliminado el Puerta a Puerta o los Centros de Transferencias o el barrido urbano, pero se decidió continuar con este servicio esencial”.

La recolección se hace mediante la empresa Cliba y también con camiones propios de la Municipalidad, lo cual se cubre el 70% en las facturas de manera subsidiada: “Neuquén tiene un política de Estado muy firme, después de la obra pública -que no se detiene- vienen los servicios que tienen que acompañar esta clara decisión que tiene el municipio”.

Debido al alto costo que implica para el gobierno de la ciudad poder brindar el servicio de forma adecuada, pidió a los vecinos “responsabilidad” para cuidar la limpieza de Neuquén.

"Nosotros lo que hacemos es tener una buena administración para no endeudarnos ser equitativos, que no se detenga ni los servicios ni la obra pública, por eso somos tan críticos de las regalías y coparticipación de Neuquén para no frenar el crecimiento de la ciudad", sostuvo y destacó: "Todo lo que hacemos lo hacemos con recursos propios".