En Río Negro, 189 personas esperan por un trasplante de órgano  

En Río Negro 189 personas integran la lista de espera del Incucai por un trasplante de órgano o tejidos. La licenciada Guillermina Krenz es la coordinadora provincial del Cucai Río Negro y detalló a Mejor Informado cómo es el protocolo y el panorama provincial.

De esta cifra, la mayoría,169 necesitan un trasplante renal de riñón. La especialista explicó que hay muchas personas con problemas renales que encuentran una alternativa que es el tratamiento de diálisis.

Otras 13 personas esperan un trasplante hepático. Cuatro necesitan un trasplante intratorácico que es pulmón o corazón; otros dos pacientes esperan córneas y tres requieren otros órganos.

Krenz señaló que Río Negro es una de las provincias que más registra problemas de insuficiencia de renal en sus habitantes.

“Hay muchas personas que realizan tratamiento de diálisis. En la provincia hay 9 centros de diálisis y en cada uno se tratan entre 90 y 100 pacientes”, comentó.

Del cuerpo de una persona se pueden obtener 11 órganos.

Indicó que la mayoría de este grupo debería estar en proceso de inscripción o en lista de espera para recibir un riñón, sin embargo existe la alternativa del tratamiento de diálisis.

“En Río Negro tenemos 841 pacientes realizando tratamiento de diálisis”, detalló.



Qué leyes sobre la donación de órganos se aplican en Río Negro

La provincia ha adherido a varias leyes relacionadas con la donación de órganos, entre ellas la Ley Nacional 27447, conocida como "Ley Justina", y la Ley Nacional 26845.

La "Ley Justina" establece que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

La coordinadora dijo que el ciudadano puede dejar una constancia expresa si no desea donar sus órganos. Esta constancia se hace en Cucai Río Negro o ingresando a la página web del Incucai.

En Río Negro dos personas esperan un trasplante de córneas.

Señaló que si la persona no expresó su negativa de donar órganos y llegado el momento de la muerte la familia se opone, no se aplica el protocolo forzadamente. “Siempre se busca dialogar pero si la familia dice se niega la ablación no se lleva a cabo”, remarcó.



Cómo es el protocolo de donación de órganos

Los posibles donantes se detectan en las unidades de terapia intensiva de los centros de salud. En cada institución hay referentes que se encargan de avisar a la guardia médica del Incucai si hay un posible donante.

Luego se le informa a la familia del paciente que los órganos pueden ser donados a otras personas que integran la lista de espera.

La ablación la realizan cirujanos habilitados por el Incucai.

Si la familia está de acuerdo se inicia el manteamiento de los órganos y tejidos. Al donante se le colocan líquidos para mantenerlos en las mejores condiciones posibles mientras la persona sigue conectada artificialmente.

Después la guardia médica del Incucai contacta a los equipos de ablación para realizar la cirugía. En Río Negro no todos los médicos están habilitados para esta tarea. Por ejemplo hay cirujanos capacitados en realizar una ablación de riñón pero no para una de córneas.

La ablación puede durar entre tres y cuatro horas.