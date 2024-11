Destacaron a Neuquén entre las provincias que modernizaron su administración pública

Con la denominación “Superando desafíos a través de la tecnología”, TECNAP reunió durante dos días a expertos en tecnología y transformación digital de la academia y del sector público y privado. El jueves, durante la apertura, el gobernador Rolando Figueroa destacó cómo a través de la tecnología pueden optimizarse los procesos en la gestión pública e igualar las oportunidades en todo el territorio.

Durante la última jornada se le realizó una entrevista a Mauro Solano, director del programa de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), quien disertó sobre “Transformación Pública Digital: oportunidad para alcanzar un Estado inteligente”.

Mauro Solano, director del programa de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

En primer lugar, ¿qué es CIPPEC?

MAURO SOLANO: Es una organización de la sociedad civil, un think tank que trabaja para asistir a los gobiernos en la implementación y el diseño de mejores políticas públicas. Los acompañamos tanto en su primera fase, aportando evidencia, generando material y datos para la discusión pública, como también ayudando a los gobiernos a diseñar e implementar esas políticas concretamente.

Durante su exposición habló e incluso aportó datos significativos en cuanto a la opinión de la gente ¿cómo es la percepción del ciudadano respecto del Estado?

MS: Nosotros empezamos la discusión acerca de qué es un Estado inteligente y por qué lo necesitamos. Básicamente hoy no le está brindando a la ciudadanía las respuestas que la ciudadanía espera o que demanda. Y esto queda claro con los datos. Cualquier encuesta que miremos donde se pregunta si el Estado es eficiente o no, entre el 77% y el 80% responden rotundamente que el Estado no lo es. Al tratar de identificar las causas, la mayoría están vinculadas al funcionamiento del Estado, desde la ventanilla hasta su funcionamiento interno. Y ahí creemos que hay una oportunidad, que la transformación digital realmente puede ser un vector que ayude a las administraciones públicas a mejorar en términos de eficiencia y también su legitimidad frente a la ciudadanía.

Hoy, desde la experiencia de ustedes en CIPPEC ¿qué provincias ven que se adaptan mejor a esta demanda de la gente con respecto a la tecnología o cómo la tecnología le puede ir dando soluciones?

MS: Argentina tiene un panorama muy heterogéneo, tenemos 2.700 gobiernos locales, 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional. En ese cuadro complejo hay provincias que se están destacando mucho, Neuquén es una de ellas. Se contaron en estas jornadas los avances que tiene la provincia en términos de interoperabilidad, acceso, de romper las brechas. Creemos que hay un potencial enorme, sobre todo para que también otras provincias puedan aprender algunas cosas en las que Neuquén está avanzando. Se comentó la integración con Río Negro, es otra provincia que está avanzando también con las cuestiones vinculadas a ciudadanía digital. Conocemos ejemplos exitosos de uso de inteligencia artificial para los sistemas de alerta temprana en educación, por ejemplo, en Mendoza. La Ciudad de Buenos Aires también tiene avances en materia de gobernanza de datos. Afortunadamente, consideramos que el mapa, que es muy complejo, registra avances en diferentes ámbitos, en distintas provincias y lo que estamos proponiendo desde CIPPEC es tratar de juntarlas en un espacio, en el que pueda haber colaboración y aprendizaje entre pares, juntar a todos los actores, academia, cooperación internacional, tercer sector, las provincias, los municipios, el gobierno nacional, el sector privado y generar intercambios fructíferos, acortar esto que se llama la curva de aprendizaje inicial.

Cuando uno arranca de cero, es desafiante en el Estado, romper un montón de barreras, cuestiones culturales que tienen que ver con el rechazo al cambio, incluso algunas de inversión tecnológica y pudiendo aprender entre pares y colaborar entre las diferentes jurisdicciones, esa curva de aprendizaje resulta mucho más fácil de llevar”.