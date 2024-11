La madre de una estudiante intoxicada contó que "algunos terminaron con suero"

El pasado domingo, los alumnos de 5º año del colegio Jean Piaget tuvieron su esperada fiesta de egresados en un salón de la ciudad de Cipolletti. Sin embargo, se confirmó que más de un centenar de asistentes de la misma presentaron síntomas de intoxicación. Los días anteriores, cursos del colegio Confluencia habían realizado su festejo en el mismo lugar, y el desenlace fue el mismo. Karina, madre de dos estudiantes que sufrieron síntomas, habló en “Así estamos” que se emite por Mitre Patagonia.

“Los datos son bastante preocupantes, nos comunicamos entre los padres y contabilizamos 129 personas intoxicadas, diría que todas las familias tenemos un caso al menos. Uno fue durante la fiesta, nueve inmediatamente y los demás con el correr de los días”, reveló.

Se confirmó que más de un centenar de asistentes al evento presentaron síntomas de intoxicación.

La situación fue compleja, “Anoche fue un desfile en las guardias, algunos terminaron con suero y, por suerte, no hay personas que hayan tenido más complicaciones”, detalló.

Una de las versiones que se difundió en grupos de whatsapp resaltaba que desde la empresa organizadora manifestaron que fue una campaña en su contra y que fue por consumo de alcohol, inclusive entre menores. "Se fueron todos mamados", fue una de las frases que le reenviaron a padres y madres.

Frente a esto, Karina aclaró que "hubo alcohol, pero los síntomas los tiene gente que no ha tomado", enfatizó, y sostuvo que "las consecuencias del alcohol son el día inmediato", pero en este hecho "hay 69 casos que fueron el día martes, unas 48 horas después” destacó.

Sobre el posible origen, la madre dijo que no se sabe. “Mi hijo no come nada porque no le gustan los platos con salsa, comió solo unas papas fritas con gaseosa y presentó síntomas. Yo comí de todo y aún no tengo nada”, aclaró.