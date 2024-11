"Seremos implacables", el mensaje de los diputados de Neuquinizate a Gloria Ruiz

El bloque de diputados provinciales del Frente Neuquinizate expresó, a través de un comunicado, "tolerancia cero a los actos de corrupción", en relación a los hechos que se investigan sobre el presunto desvío de fondos millonarios desde la Legislatura a las cuentas personales de Pablo Ruiz, coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz.

"No permitiremos que conductas indebidas de personas que ocupan espacios de conducción en organismos del Estado, empañen el trabajo que llevamos adelante para construir una provincia más justa, transparente y equitativa en cada una de sus regiones", señalaron en el texto.

El caso estalló luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos ordenara allanamientos en la Legislatura, la Casa de Leyes y el de Pablo Ruiz La acusación señala que habría desviado cerca de 30 millones de pesos desde cuentas legislativas hacia su cuenta personal en el Banco Provincia del Neuquén para realizar plazos fijos y lucrar con los intereses.

El comunicado lleva la firma de los diputados Héctor Novoa, Luz Ailin Rios, Gisselle Stillger, Mónica Guanque, Francisco Lepore, Yamila Hermosilla, Zulma Reina, Matias Martinez, Maria de las Mercedes Tulian, Carlos Coggiola, Verónica María del Rosario Lichter, Damian Canuto, Marcelo Bermudez y Juan Méndez.

Recordaron que en diciembre del año pasado asumieron sus cargos "con la firme convicción de cuidar a rajatabla el dinero público". "Cada peso de los recursos provinciales debe ser administrado con responsabilidad y transparencia, para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan y que se utilicen para el progreso de nuestra sociedad", aclararon.

"Cada peso de los recursos provinciales debe ser administrado con responsabilidad y transparencia, para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan y que se utilicen para el progreso de nuestra sociedad", aclararon los diputados del Frente Neuquinizate.

Por otra parte precisaron que "no vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre. Vinimos a cambiar la historia de Neuquén, sin margen de tolerancia para quienes se alejan de las convicciones con las que fue concebido el Frente Neuquinizate, se trate de quien se trate".

"No permitiremos que conductas indebidas de personas que ocupan espacios de conducción en organismos del Estado, empañen el trabajo que llevamos adelante para construir una provincia más justa, transparente y equitativa en cada una de sus regiones", expresaron los diputados del Frente Neuquinizate.

"Tal como lo transmite permanentemente nuestro Gobernador, Rolando Figueroa, el compromiso es con la ciudadanía; y quien no lo comprenda no podrá ser parte del proyecto que tiene entre sus ejes y principios medulares, tanto el combate a los viejos vicios de la política; como la transparencia en la administración de los recursos públicos, para invertirlos en la solución de los problemas", explicaron.

Por otra parte, se manifestaron "implacables" con quienes "no cumplan ni respeten la relación de confianza que hemos construido con la ciudadanía neuquina en su conjunto".

Por último, reiteraron la premisa de "tolerancia cero a la corrupción". "Lo hacemos con la certeza de que nuestro gobernador ha cumplido y seguirá cumpliendo con su palabra de que aquí, en la Provincia del Neuquén, ya no hay privilegios para nadie. Quienes no entiendan que la transparencia es un valor central de este espacio político, no pueden ser parte".