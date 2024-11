Trabajadores del INTA Alto Valle en alerta por despidos

En la continuidad del plan de achique del Estado, el gobierno nacional decidió avanzar con la reducción de personal, de presupuesto y la venta de inmuebles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esto generó las alertas en los empleados que cumplen funciones en estas dependencias.

Jorge Muñiz, secretario general de APINTA seccional Alto Valle habló esta mañana en Radio La Super y explicó la situación: “Todo este año, con la nueva gestión no habíamos sufrido recortes como otros organismos. El nuevo presidente que asumió en octubre presentó una propuesta de gestión que consta de reducción de personal, entre 1000 y 1500 trabajadores en todo el país. Esto nos puso en alerta. Acá en la zona hay 21 trabajadores del Valle Inferior, de la Estación de Guerrico y de Bariloche que accedieron al retiro voluntario y se menciona que habría reducción: en total se habla de más de 40 despidos en Río Negro”.

Muñiz señaló que el plan contempla la reducción presupuestaria en un 50% y eso afecta en combustibles, servicio de limpieza y en líneas telefónicas. Además, de la venta de inmuebles y campos experimentales.

“Si se avanza con la idea, la Agencia de Extensión de J.J. Gómez dejaría de existir y todo su personal absorbido por Guerrico, la Agencia de Bariloche se cerró. Es fácil destruir y es muy difícil construir, todo lo que se destruyó no se vuelve a poner en funcionamiento. No sobra personal, tenemos Agencias donde las tareas están sostenidas por dos técnicos y no alcanza, las labores son titánicas. Hay un bastardeo constante sobre los empleados públicos nacionales”, indicó.

“Mañana jueves las 49 seccionales de INTA del país nos movilizamos con ATE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se realizarán asambleas en todo el país”, concluyó.

Plan de desmantelamiento

La senadora rionegrina Silvina García Larraburu del espacio Frente de Todos se manifestó en contra del plan de desmantelamiento que se está llevando adelante por parte del gobierno nacional en el INTA. Según explicó, el plan incluye la reducción de personal y de presupuesto; como así también la venta de su patrimonio y el redireccionamiento de sus actividades hacia grandes empresas agropecuarias, en desmedro de los pequeños productores.

Larraburu expresó: “El gobierno nacional comenzó un plan de acción comercial que contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales. Abarca la venta en subasta pública de medianos y grandes campos como así también el arrendamiento y posterior venta de otra serie de lotes, que van de pequeños a grandes ubicados en distintos puntos del país”.

“Este organismo es muy importante para los productores, tanto en el avance tecnológico como en la extensión ya que no sólo es un referente en investigación, desarrollo y extensión, sino que también es un aliado indispensable para los pequeños y medianos productores. Con estas acciones se está saqueando el INTA, se está subastando el patrimonio de la Nación, el desarrollo de la producción y el futuro de nuestro país”, finalizó la senadora rionegrina.