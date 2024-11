El intendente de Senillosa dijo que gente de ATE golpeó a una mujer y amedrentó su casa

El jueves hubo movilizaciones en Senillosa por parte de los empleados municipales enrolados en ATE. Según el gremio, piden reunirse con el intendente porque asumen que hay compromisos que no se han cumplido luego de la firma de un acta acuerdo. Lucas Páez, intendente de la localidad, habló en "Noticiero Central" por 24/7 y desmintió todo, además declaró que se comportaron de forma violenta.

"Lo que se firmó se cumple absolutamente todo, es mentira lo que dicen. Se aumentó 100% lo que es la vianda y 200% para categorías más bajas", dijo. Además, comentó que se actualizaron los montos de un programa de inserción laboral, entre otros puntos.

Por otra parte, opinó que el nivel de violencia no justifica ningún tipo de reclamo. "Primero fueron a la Municipalidad, ingresaron por la fuerza. Lamentablemente, golpearon a una señora con una manguera y luego se dirigieron a mi domicilio, en donde vivo con mi esposa y mi nena de tres años. Esto nos demuestra que no hay una discusión gremial sobre derechos y obligaciones, sino que hay una cuestión particular".

Lucas Páez, intendente de Senillosa, declaró que los gremialistas amedrentaron su casa.

Páez admitió haber incrementado la seguridad en su casa. "No está bueno esto, jamás tuvimos un problema. Incluso ayer me llamó una gremialista para pedirme disculpas, porque reconoció que habían cometido un error, que ella no compartía. Me dijo que iban a reflexionar sobre los hechos de violencia. Y deslizó que entiende que hay una cuestión más particular entre uno o dos dirigentes, hacia mí o hacia mi familia", completó.