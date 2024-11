José Gerez: "Las provincias deben hacerse cargo de la lucha contra la droga"

“Las provincias deben hacerse cargo de la lucha contra la droga y no dejarlo solo en manos de las autoridades federales”, afirmó el fiscal general José Gerez.

En relación al acto realizado este lunes que contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien junto a autoridades provinciales realizaron la incineración de cocaína incautada en el operativo "Infierno Blanco", que desmanteló una red internacional de narcotráfico en la provincia de Neuquén en julio pasado, el fiscal general precisó “es un acto muy importante para poder visibilizar la importancia que tiene la lucha contra el narcotráfico”. Agregó que “de no haberse incautado esta cantidad de droga, esta droga iba a parar seguramente a manos de alguien". En tanto apuntó a que la droga genera "problemas en la salud y problemas de delincuencia conexa cuando se comienza a comercializar". En ese sentido el fiscal dijo que “todos los eslabones son importantes pero el más importante para combatir es local. El problema de las drogas es un problema local”.

Comentó que la decisión del gobernador de comenzar a hacer microtráfico es importante y consideró que “todas las provincias tienen que comenzar a hacerlo” porque “solo así vamos a poder tener un abordaje integral de esta problemática". "El problema lo tiene el vecino de un barrio, el problema lo tiene una localidad alejada, el problema lo tiene Vaca Muerta, el problema lo tenemos en las grandes metrópolis como Neuquén", agregó el fiscal general.

Consultado acerca de los proyectos para combatir el narcomenudeo en la provincia, Gerez explicó que “la presencia de Gendarmería y la mayor presencia de efectivos va a servir para poder trabajar de manera conjunta las investigaciones que haga la provincia el año que viene, van a servir para que la justicia federal continúe con esa investigación hay que ver la trazabilidad de la droga". Agregó que "el proyecto de ley de adhesión está terminado. El gobernador verá la oportunidad para presentar ese proyecto y estamos trabajando ahora en todo lo que son las temáticas especiales de investigación".

Una de las figuras que se analiza introducir es el agente revelador o el arrepentido. En ese sentido, Gerez comentó que “vamos a intentar introducir reformas al Código Procesal Penal. Esta es una forma de criminalidad diferente, se trabaja y se investiga de una manera diferente". Agregó que el Código Procesal Penal de Neuquén "impide la denuncia anónima y me parece que la denuncia anónima es importante en lo que son los delitos de microtráfico, de venta de droga. Creo que hay que habilitar la denuncia anónima y una investigación subsiguiente para poder dar con el ilícito". Sin embargo, apunto a que debe hacerse "algunos retoques". "No es modificar el código, es introducir técnicas nuevas porque estamos incorporando a la provincia un fenómeno criminológico nuevo que son las drogas que antes no las teníamos".

Describió que "tenemos que ir incorporando estas técnicas novedosas para poder atrapar a las personas que hoy le están haciendo la vida imposible a la gente, a la sociedad y que además generan homicidios y generan violencia de género con el consumo de drogas”.