El municipio alerta por la venta irregular de lotes en Neuquén

Tras la primera alerta sobre la venta irregular de lotes en la ciudad el 22 de octubre, la Municipalidad de Neuquén volvió a hacer una advertencia. En este caso, el lugar no cuenta con todas las etapas cumplidas para el proceso. Luis López de Murillas, subsecretario de Obras Particulares, brindó detalles en el programa La Primera Mañana por AM550.

“En las últimas dos semanas tuvimos dos casos. El primero en la Bajada del Maida y otro en Rincón de Emilio, en la segunda etapa del Rincón del Río”, dijo. La normativa vigente marca cuatro pasos a cumplir. El funcionario agregó que “se da publicidad a un loteo que no tiene siquiera el visado correspondiente al primer nivel. Falta una puesta de acuerdo en temas urbanísticos y todo lo que atañe al tema ambiental, ya que es lindante a dos áreas protegidas: Parque Norte y la ribera del río Neuquén”.

Sobre los propietarios de esas tierras, López de Murillas comentó que es una sociedad. “Lo que le llamábamos ‘los neuquinos’, la vieja chacra de Moño Azul. Ahora creo que se llama Rincón Azul y entiendo que son capitales locales”, comentó.

Por otra parte, aclaró que no es un trámite de fácil resolución porque “intervienen una gran cantidad de áreas. No puedo decir ‘esto sale en 30 días’. Generalmente llevan un año”. Para cumplir con todos los requerimientos que impone el Estado municipal, hay que realizar obras de saneamiento ambiental, de infraestructura.

Alertaron que el "Loteo Altos del Maida" es irregular

A fines de octubre, se alertó que en la bajada de Maida se ofrecían lotes que no tenían ningún papel iniciado en la Municipalidad. “Son tierras con conductos petrolíferos y demás, es muy difícil la realización de suelo urbano”, explicó Luis López de Murillas.

“El municipio tiene que dar a publicidad de que no se pueden comercializar de esta manera. Es muy probable que a uno le vendan un lote de 10x30 y termine siendo de 10x25 porque tienen que ceder espacios verdes o calles o algo. Hasta que no esté fijado un visado preliminar, uno no puede saber la cantidad exacta de lotes que puede obtener”, dijo el subsecretario.

Para saber las características para construir, el plan urbano ambiental delimita en zonas a la ciudad. “Hay zonas que se llaman periurbanas de transición, se les llama PTU. Hay otras zonas que son residenciales y otras zonas que son céntricas, por dar ejemplos. Cada una de esas zonas tiene una distinta potencialidad para lo que se puede hacer allí”, completó.

