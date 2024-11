Victimas del derrumbe del cerro La Virgen piden ayuda para tratamiento médico

Integrantes de la familia Echevarría, que el 1 de agosto de 2023, sufrieron heridas al desplomarse una parte del cerro La Virgen solicitaron ayuda para conseguir fondos para viajar y realizar tratamientos médicos como consecuencia de haber sido afectados por esta situación.

El desmoronamiento ocurrió sobre la Ruta Provincial 43 cuando una familia, dos mayores y dos menores, transitaba por el lugar a la espera del colectivo. El desprendimiento de las rocas provocó lesiones a las cuatro personas.

Daniel, el padre de familia, comentó que su familia sufrió heridas graves. En su caso, sufrió fracturas en varias partes de su cuerpo que le ha impedido continuar con su trabajo lo que provocó una crisis económica en la familia. "Mi hija y yo necesitamos realizar unos estudios importantes en Neuquén, y la situación es muy compleja. No tengo trabajo, y no tengo los recursos para viajar", señaló Daniel quien no solo debe enfrentar el dolor físico sino las secuelas de la tragedia. Su hija de 11 años resultó afectada por los efectos del derrumbe.

"Mi hija y yo necesitamos realizar unos estudios importantes en Neuquén, y la situación es muy compleja. No tengo trabajo, y no tengo los recursos para viajar", señaló Daniel Echevarría.

Precisó que para viajar a Neuquén capital necesita 500 mil pesos y resaltó que los estudios que necesitan realizarse son importantes para determinar el alcance de las secuelas y poder comenzar un tratamiento adecuado.

"Mis hijos y yo seguimos con dolores y problemas derivados de las heridas, y necesitamos atención médica", expresó.

Es por ello que pidió colaboración para recolectar los fondos necesarios. Aquellos que deseen ayudar a la familia Echavarría pueden hacerlo a través de la cuenta MP 2942 259 796 o mediante el alias daniel.591.dictar.mp.

"Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será un alivio en este momento tan difícil. No sabemos cómo vamos a hacer, pero seguimos con la esperanza de que la gente nos pueda dar una mano", concluyó.

El cerro de la Virgen tiene 1131 metros sobre el nivel del mar.

El cerro de la Virgen tiene 1131 metros sobre el nivel del mar. El geólogo, Damián Groch, explicó que "originalmente, el trazado de la ruta se encontraba en niveles inferiores y con la construcción de la nueva ruta se dinamitó el cerro para hacer una elevación, y a su vez quedó al mismo nivel del puente nuevo de Chos Malal. En estos trabajos, se alteró la roca y se segmentó el cerro. Ante esta situación, quedó mucho material suelto y fracturado que terminó deslizándose", manifestó.