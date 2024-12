La Municipalidad de Neuquén echó a 7 empleados por 400 faltas sin justificar

La Municipalidad de Neuquén impuso la cesantía de 7 agentes de la comuna por reiterados incumplimientos en sus labores como empleados y empleadas de planta permanente de la administración pública municipal.

A través de los decretos correspondientes, se dieron de baja las relaciones laborales por faltas injustificadas y continuas; además de abandono del servicio.

La decisión de la Municipalidad deja en claro un mensaje: el cumplimiento de las responsabilidades laborales es fundamental, y la falta de compromiso no puede ser tolerada.

Las cesantías fueron publicadas en el Boletín Oficial del 9 de diciembre; y corresponden al decreto 1190 que alcanza a G.A.G por 61 inasistencias injustificadas y abandono de servicio. Además a M.O.S. con más de 200 faltas injustificadas; y C. Q., personal de planta permanente.

Otro de los decretos es el 1189, a través del cual se deja cesante a M. C. por faltas injustificadas y por abandono del servicio; y por el mismo motivo pero con más de 60 ausencias a M. L. P. con el decreto 1184.

M. A. L., de planta permanente, dependiente de la subsecretaría de Espacios Verdes, quedó cesante por incurrir en 51 días de inasistencia injustificada y abandono de servicio. En tanto, D. D. A., de planta permanente, dependiente de la subsecretaría de Espacios Verdes, por incurrir en 74 días de inasistencia injustificada, y abandono de servicio.