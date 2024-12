Cómo será la modalidad para que Gloria Ruiz realice su descargo este miércoles

Este miércoles se espera que la recientemente suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz realice un defensa tras la investigación que se lleva adelante en su contra por "inhabilidad moral" durante su presidencia al frente de la Legislatura.

Desde la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) se definió la modalidad mediante la cual prevé recibir el descargo de Ruiz.

Este miércoles vence el plazo de la prórroga de tres días que la resolución 1219 fijó para que Ruiz pueda ejercer su derecho de defensa y explicar las distintas causales que el informe de la comisión investigadora detectó y recopiló desde que se inició el proceso por “inhabilidad moral” en su contra, instancia que determinó su suspensión temporal por 30 días.

Habrá una nueva reunión donde se espera mucha tensión.

El viernes pasado acompañada de sus abogados, Carlos Broitman y Patricio Winograd, la vicegobernadora pidió una prórroga de tres días y, minutos antes, había publicado un insólito video en el que pidió la renuncia conjunta al gobernador, Rolando Figueroa



El protocolo para que Gloria Ruiz realice su descargo

Según indica la notificación elevada por la comisión A, Ruiz podrá concurrir a la reunión junto a su asesor letrado para efectuar su descargo. Luego el cuerpo habilitará su tratamiento para que el pleno de la Cámara se pueda expedir en sesión especial y mediante una mayoría agravada de dos tercios respecto a las irregularidades que pueden determinar su destitución en el cargo.

Una tensa reunión entre Ruiz y los diputados

El viernes pasado, minutos antes de ingresar a la sala, Gloria Ruiz respondió a las preguntas de MEJOR INFORMADO, sobre el beneficio personal de fondos públicos. Brindó un escueto "no, para nada, jamás".



Durante la audiencia hubo muchos momentos de tensión entre el abogado de Ruiz, Carlos Broitman, y los diputados Francisco Lépore y Claudio Domínguez, quien incluso, ofreció regalarle la Constitución de Neuquén: "Si no la conoce, le regalo la Constitución de la Provincia", le dijo.



Por su parte, Lépore lo increpó y le pidió que no trate a los legisladores de "pelotudos". "Quizás somos pueblerinos, yo litigio acá, no conozco el fuero federal de Comodoro Py, pero si no querían hacer un show presentaban el escrito por mesa de entradas y el miércoles veníamos acá", resumió el diputado de Avanzar.