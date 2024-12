Vecinos del Parque Industrial de Neuquén cortaron una calle por la falta de agua

Actualmente, una calle del Parque Industrial de Neuquén está totalmente cortada por vecinos del barrio Ruca Antú. Se trata de un reclamo que viene desde hace años por la falta de suministro de agua que afecta a 600 familias.

Delia, una de las vecinas, comentó al Móvil de AM550 que no tienen agua "ni para lo básico". Esta situación, que vive desde que se mudó al barrio hace más de 10 años, llevó a las personas a tomar medidas extremas.

"No es que nosotros estamos acá porque queremos joderle la vida a alguien. Estamos pasando un mal momento y necesitamos que nos escuchen solamente y que hagan algo por nosotros", se lamentó.

En este sentido, la interrupción del tránsito es total en la intersección de las calles Trabajadores de la Industria y Piedras Blancas.

El corte en la calle Trabajadores de la Industria y Piedras Blancas es total. Foto Móvil AM550

Según describió, en este último tiempo se realizó una obra de agua pero ésta aún no abastece a los vecinos con el suministro. "Supuestamente la empresa que realizó la obra la entregó al municipio, pero el municipio no se la ha entregado al EPAS. Por lo tanto, el EPAS no se hace cargo de esta obra", denunció.

El problema se vuelve un ciclo sin fin, ya que cuando solicitan al municipio que envíen camiones para abastecer, "dicen que no pueden porque el barrio ya tiene una obra de agua", pero esta "es fantasma".

El calvario de vivir sin agua

"Vivir sin agua es lo peor que te puede pasar", expresó la vecina. "Tengo todo seco en mi casa, no tenemos ni para tomar agua", agregó.

"Estamos pasando un mal momento y necesitamos que nos escuchen solamente y que hagan algo por nosotros", expresó la vecina. Foto Móvil AM550

Este problema que afecta a cientos de familias se vuelve más crítico a medida que se acerca el verano. "No se puede vivir de esta manera", continuó. Las necesidades esenciales como el higiene y la hidratación son cosas a las que el barrio Ruca Antú no tiene acceso.

Así, concluyó: "vamos a estar acá hasta que nos den una solución porque no podemos seguir en estas condiciones".