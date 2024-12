Bombones, cajas de pruebas, y otras perlitas que dejó la defensa de Gloria Ruiz

La defensa que lleva adelante Gloria Ruiz, la vicegobernadora de Neuquén -temporalmente suspendida- tuvo muchos ribetes y hechos insólitos, en una segunda versión, luego de la sesión fallida de la semana pasada. De las "cuatro cajas con pruebas" que ingresó Carlos Broitman, el abogado de Ruiz, y el llamado a testigos que no habían sido siquiera notificados, hasta el reparto de bombones a modo de chicana. Pasen y vean.

Los chistes de Claudio Domínguez

El diputado Claudio Domínguez fue uno de los que más protagonismo logró durante la acalorada sesión, que por momentos se acercó a un show mediático. Con interrupciones, risas jocosas y varios comentarios que resaltaron y marcaron este nuevo capítulo en este escándalo en uno de los tres poderes estatales de la provincia de Neuquén.

Domínguez procuró enfrentar y romper el clima imperativo que utilizó Broitman como parte de su estrategia, e incluso lo acompañó a buscar las cuatro cajas de "evidencias" que ingresó el letrado, luego de un duro intercambio con el presidente de la comisión, Ernesto Novoa. Quien lo acompañó permanentemente en sus intervenciones, fue el diputado Carlos Coggiola, de Neuquén Federal, que generó cierta complicidad.

Las cuatro cajas con pruebas que pidió ingresar el abogado de Ruiz.

Cajas con "evidencias"

Broitman discutió con Novoa y eso demoró el inicio de la sesión, por el ingreso de cuatro cajas de "pruebas". Se generó un acalorado debate previo y finalmente, la comisión accedió a recibir la lista de testigos, las cajas de pruebas, para que luego "la Comisión evalue si es admisible o no".

A modo de ironía repartieron bombones entre los asistentes.

La caja de bombones

Otro momento que también surcó lo bizarro, fue cuando -nuevamente- Domínguez sacó una caja de bombones y comenzó a repartirlos entre los asesores y secretarios de bloque, y luego llegó a varios diputados.

Esta especie de "happening" buscó poner de manifiesto la escandalosa suma que la Legislatura abonó para repartir entre las madres de los empleados Legislativos, por más de cuatro millones de pesos.

La lista de testigos que no fueron

El abogado Carlos Broitman, en un momento en que el inicio de la sesión estuvo demorado, brindó una lista de "testigos", tal cual los nombró, frente a lo que Novoa le tuvo que poner límites y explicarle que no se trataba de un "Tribunal". Más allá de los tecnicismos, la lista es extensa, sin contabilizar a Ariel Pedro Zahuer, a quien pidió llamar "por la fuerza pública" si no acudía de forma voluntaria):

Jorge Acuña

Foglia Sergio Martín

Vázquez Claudio Javier, de Contaduría y Presupuesto

Busca Karen Mariana

Fernández Argat Geraldine Marele, Despacho

Hidalgo Blanco

Ilianes Alfonso

Monzani Alejandro

Almendra Luana

Argos Cintuia Alexandra

Merlo Agustina, de Auditoria Interna

Mariela Arocena

Carolina Fridman, de Auditoria Interna

Bercovich

Al respecto, el gremio de legislativos ANEL reclamó el pedido de Ruiz para citar como "testigos" a muchos trabajadores de la planta permanente legislativa, y sobre todo que sea "sin el consentimiento o aviso previo".

"Repudiamos y rechazamos el accionar de la vicegobernadora, quien pretende que los trabajadores de carrera den explicación de sus presuntas irresponsabilidades en la administración del Poder Legislativo del Neuquén», dijeron en un comunicado que firma Pablo Godoy.

En ese sentido, aseguraron que brindarán garantías y protección legal para que los empleados mencionados no sean involucrados "en un proceso que es netamente político y que no involucra el desempeño o el incumplimiento de las funciones que tienen los trabajadores legislativos neuquinos", dijeron mediante un comunicado.

Un "especialista en Power Point"

Ni bien ingresó a la sala, Broitman pidió autorización para que las pruebas contenidas en esas cuatro cajas, puedan ser especificadas y ejemplificadas mediante un PowerPoint, para lo que había que dejar ingresar a su personal, ya que "cada uno tiene un rol", aseguró.

En ese marco, dijo que entre su "gente" había un "especialista en Power Point". Domínguez no se la dejó pasar y le preguntó: "¿trajiste a un especialista en Power Point?". Las risas y comentarios no se hicieron esperar y se escucharon comentarios como "me muero", con tono burlesco.