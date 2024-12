Gloria Ruiz busca federalizar su caso, y atraer la atención de Milei

La política, también la que se hace en Neuquén, ofrece a los espectadores, cada tanto, un espectáculo grotesco. Esto es lo que se ofreció, gratuitamente, al público, este miércoles, cuando Gloria Ruiz y su abogado, Carlos Broitman, deslizaran, con una naturalidad tal vez impostada, que evalúan solicitar la "intervención federal" de la provincia, una medida ciertamente extrema y que involucra al gobierno nacional, contemplada en la Constitución aunque con una rigurosa especificidad.

Efectivamente, la intervención federal está prevista en el artículo sexto de la Constitución Nacional, en el que se puede leer que "el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".

Sin embargo, más allá del ruido que hace en el oído de cualquiera esta posibilidad, es notorio que se la ha presentado en escena como parte de una desesperada movida política, que puede llegar a involucrar la cuestión electoral, y a una sorprendente sincronía con algunos estamentos identificados con La Libertad Avanza en Neuquén. No pasa inadvertido para gente bien informada que el sector político identificado con el presidente Javier Milei había armado una especie de "bunker" partidario en la Casa de las Leyes, ahora bajo sospecha administrativa, tras la gestión del hermano de la vicegobernadora suspendida, Pablo Ruiz.

Esta cara de la realidad, casi oculta para el ciudadano común, se hizo presente tras las aseveraciones de Gloria Ruiz y su patrocinante, que se esmeraron en indicar como posible la federalización del asunto, y en ese contexto cargaron contra los diputados que integran la comisión investigadora en la Legislatura, salpicando a todos con la sospecha del espejo que distorsiona, es decir, proyectando en ellos el "enriquecimiento ilícito" que la Justicia neuquina comenzó a investigar relacionado con el accionar de la propia Ruiz.

¿Pasará a ser Ruiz una refugiada política en el continente del incipiente mileísmo? Es una de las inquietantes posibilidades que se abre desde la grotesca puesta en escena de hoy, en la que sobraron acusaciones y faltaron argumentos de defensa. Como se sabe, no basta llamarse a sí mismo "honesto" cuando hay gente acusándolo a uno de no serlo, y eso llega a la Justicia: generalmente, lo que se hace es confiar en el proceso democrático (allí se ubica el Poder Judicial) y aportar pruebas que puedan discutir otras pruebas: unas a favor, otras en contra.

Pero no. Gloria Ruiz llevó todo a la categoría de Golpe de Estado Institucional, de atentado contra la República, todo eso presuntamente justificado en su propia figura y su accionar como presidente de la Cámara. Justo lo que el voto de 29 diputados definió investigar y, eventualmente, actuar en consecuencia. Prefirió además definir al gobernador, Rolando Figueroa, como su virtual enemigo político, después de haberlo acompañado en la fórmula en las elecciones de abril del año pasado. Y a esto llegó no de pronto, sino después de un camino de casi un año, en cuyo trayecto desoyó una por una todas las recomendaciones que su antiguo y ahora negado continente político le hizo, buscando evitar un desastre de magnitud poco previsible: justo lo que terminó sucediendo. Cada vez que se le sugirió algo, respondió algo así como "no se metan, que yo sé lo que hago".

Así las cosas, desde la política se insinúa el componente electoral como motivación, y, en ese contexto, una probable pelea intensa y despiadada entre el oficialismo provincial, y el oficialismo nacional a través de sus representantes locales.