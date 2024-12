La boxeadora "Tina" Vidal se quedó sin nada tras el incendio de su casa en Centenario

"Esa noche mi mamá me dijo que me quede en su casa, ya que yo no me sentía muy bien", contó "Tina" Vidal.

"Me quedé con lo puesto. Estoy viva de milagro", afirmó Abril "Tina" Vidal, la reconocida boxeadora de Cipolletti, que sufrió el incendio de la vivienda que alquilaba en Centenario con su hijo de 4 años.

El grave hecho ocurrió el 27 de noviembre pasado en una vivienda ubicada en San Juan Bosco y Marcial Bravo del Casco Viejo de Centenario y se presume que el incendio pudo haber sido intencional.

"Lo peor de todo es que siempre me duermo temprano a las 22 horas, pero gracias a Dios esa noche mi mamá me dijo que me quede en su casa, ya que yo no me sentía muy bien, sino, no estaría contando este trago amargo", dijo la boxeadora.

"No se puede entender tanto daño", dijo "La Tina" sobre el incendio en su vivienda.

"Estoy pasando unos días muy feos. No se puede entender tanto daño" señaló "Tina", quien el 7 de marzo pasado perdió una pelea en un fallo muy cuestionado ante Vanessa Lepage-Joanisse en Montreal, Canadá, por el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo.

Según el jefe de los bomberos voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, el incendio se desató alrededor de las 23:30 en un complejo de departamentos. Tres dotaciones acudieron al lugar para contener las llamas, evitando que se propagaran hacia edificios colindantes. Afortunadamente, no hubo heridos, ya que el departamento se encontraba vacío en el momento del incidente.

El fuego, que tuvo su foco inicial en una habitación, se propagó rápidamente debido a la construcción de madera del techo. "Los daños fueron importantes, afectando la estructura del dormitorio, la cocina, el comedor y gran parte del mobiliario", describió Álvarez.

"La Tina" señaló que tiene que "empezar de cero" porque "no me quedó absolutamente nada".

Las autoridades investigan el origen del incendio y no se descarta que haya sido intencional, como sospecha la deportista.

Quienes quieran ayudar a la deportista, podrán hacerlo a través del MP de su hermana Angela Fabiola Vidal que es: zanahoria.03