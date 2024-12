Con 26° de térmica, Las Grutas vivió su lanzamiento de verano

¡Todos al agua! Con 26° de sensación térmica Las Grutas vive a pleno el último día del lanzamiento de su temporada, que arrancó este viernes y cerrará hoy con múltiples actividades.

El saldo de estas fechas, según lo compartido por prestadores y comerciantes, fue positivo. El público respondió pero, sin embargo, se notó una merma en relación a otros años.

"Como esta vez el 8 de diciembre cayó domingo y al ser 'no trasladable' no se computó como feriado, muchos no pudieron planificar una escapada como la que suelen vivir otros años" consideró Walter Zonco, un prestador hotelero, que es dueño de una firma de excursiones.

Pese a ese condicionamiento el ingreso de público fue importante. Muchos llegaron sólo a disfrutar del día y otros se alojaron, dispuestos a compartir un 'finde' diferente.

Con respecto al tiempo, el clima se mostró dispar. El viernes estuvo fresco y ventoso, el sábado inestable pero hoy, domingo, la ciudad se vistió de verano. Con una temperatura de 25° (que en el cuerpo se sintieron 26°) un vientito cálido y un sol radiante, las playas estuvieron ideales para el chapuzón.

Por eso las bajadas céntricas se mostraron como en la mejor postal de verano. Gente riendo al saltar hacia el agua, disfrutando feliz de los primeros baños de esta flamante temporada.

Expectativas

En relación a lo que se viene para las fiestas de Fin de Año y el arranque de 2025, hay entusiasmo y cautela entre los comerciantes.

"En mi caso tengo varias reservas para enero, pero las consultas están planchadas. Creo que a partir de Navidad se concretarán más estadías" reconoció Enrique Alderete, un extrahotelero que posee un complejo cerca de la bajada 0.

Los hoteleros que trabajan con operadores turísticos están más confiados. "Desde septiembre las operadoras han reservado plazas. Recién en unos días se confirmará cuáles concretan y cuáles se liberan para ofrecérselas al público en general. Lo bueno es que, si bien otros destinos como Brasil este año están muy convenientes debido a la situación del dólar, nosotros estamos instalados como balneario, así que es probable qué, de enero a febrero, se llenen bien las camas de nuestro hotel" aseguró Zonco, el titular de un tres estrellas.

En lo que todos coinciden es que vienen a pleno las reservas para las Fiestas. "A partir del 28 de este mes y para el 31 tenemos muchas concreciones. En mi caso enero 'pinta' tranquilo, tengo reservas, por el momento, sólo hasta el día 10. Pero creo que irán concretándose más operaciones a lo largo de estos días" se esperanzó un extrahotelero que posee departamentos cercanos a la primera bajada.