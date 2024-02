Van a trabajar para un servicio de tren que no funciona

Son tiempos de cambio y debate en el país con respecto a los trenes, no solo por si su administración debe ser pública o privada, sino que también por la inequidad con la que se brinda el servicio comparando el centro con el interior de la Argentina. En el Alto Valle, el retorno del tren generó miles de expectativas, pero no cumplió ninguna.

Hace 2 años que el Tren del Valle se encuentra sin prestar el recorrido que une a Neuquén con Cipolletti. Aún así, según pudo constatar Mejor Informado, los trabajadores que cumplen funciones en las barreras en las vías siguen trabajando. Van a las casillas que tienen aire acondicionado y cumplen sus horas correspondientes. Mientras, el tren sigue sin pasar.

En declaraciones con "La Primera Mañana" por AM 550 La Primera, el secretario gremial de "La Fraternidad", Hugo Tamborindegui, acotó que -cree- que el personal continúa "cumpliendo una función", aunque el tren no pase. A su vez, habló sobre los problemas que tiene el Tren del Valle para volver a funcionar: "Continuamente se sigue llevándose el puente por delante y lamentablemente no se ha arreglado nada".

De la misma manera, agregó que la empresa Ferrosur "ha presentado distintos proyectos", pero su implementación ya es competencia de Vialidad Nacional. Por otra parte, agregó que trabajan a la par con el municipio de Cipolletti "para que Vialidad haga el proyecto que se había presentado en su momento por el tema de la ruta 151".

Por último, reiteró su rechazo a que se vuelva a privatizar todo el entramado estatal que administra a los ferrocarriles argentinos, pero aclaró que es algo que "ya se venía manejando antes de las elecciones". También, sostuvo que no tienen "un panorama a la vista" porque todavía no se asignó un titular en Trenes Argentinos.