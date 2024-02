Brazo Tristeza: Comenzó el peritaje en la zona incendiada

A una semana del comienzo del incendio en el sector del arroyo Cretón del brazo Tristeza, el fuego sigue activo en uno de los lugares más preciosos que tiene Bariloche. Las lluvias no alcanzaron para sofocar las llamas que continúan su avance y ya consumieron más de 600 hectáreas . En tanto que tras la denuncia realizada desde Parques Nacionales, la Policía Federal comenzó con las pericias en la zona para determinar las causas, todas las sospechas recaen en un agente de turismo que llevó personas en cinco gomones a la cascada, comieron un asado gourmet y luego se retiraron sin apagar debidamente el fogón.

Aunque las nubes fueron protagonistas del fin de semana, la lluvia no se hizo presente en el sector oeste de Bariloche, donde desde hace una semana se combate un incendio forestal en el denominado brazo Tristeza, en el corazón del lago Nahuel Huapi, dentro del circuito Chico.

Los dos helicópteros que trabajan desde el aire son apoyados por un avión hidrante que carga agua en el lago Nahuel Huapi.

El trabajo de los brigadistas fue intenso para tratar de cercar las llamas y evitar que continúen con su avance descontrolado. En una semana, se calcula que el fuego ya consumió más de 600 hectáreas. Desde el aire también se combate el incendio con dos helicópteros que se sumaron desde el primer día y un hidroavión que carga agua directamente en el lago.

Como todos los días, desde muy temprano, poco después de las 5 de la mañana, los brigadistas del Splif, de Parques Nacionales y del Programa de Manejo del Fuego embarcaron para llegar a la zona del arroyo Cretón. Desde hoy también se suma una comisión de la Policía Federal, pero no participará en el combate de la llamas, sino que realizarán pericias para determinar las causas del inicio de las llamas.

Esta brigada fue convocada por la fiscalía Federal de Bariloche, que recepcionó la denuncia realizada por Parques Nacionales el pasado lunes 5 de febrero. Además de los expertos en incendios, también participa del relevamiento del terreno un perro Ovejero Belg Malinois, que está entrenado de manera especial para poder reconocer la presencia de combustible en el terreno.

En las redes sociales hay fotos de los asados gourmet que les preparan a los extranjeros en las zonas donde está prohibido hacer fuego.

Se espera que esta pericia pueda ser determinante para identificar el origen de las llamas. Aunque no forma parte de las denuncias, las sospechas recaen sobre un operador de turismo que realiza excursiones con extranjeros a la cascada del arroyo Cretón. Aunque rige una prohibición absoluta de hacer fuego, entre los servicios que ofrece, a cambios de una buena cantidad de dólares, les prepara a los turistas un asado gourmet cocinado a la llama.

Tetigos aseguran que durante la tarde del domingo 4 de febrero, un grupo de turistas llegó en cinco gomones, comieron un asado en el lugar y luego se fueron. Al parecer no apagaron de manera correcta las brazas y estas habrían provocado el incendio algunas horas más tarde. Aunque extraoficialmente apuntan contra este operador, que es un ex guía de montaña, la Justicia aún no tiene pruebas concretas para acusarlo.

Desde el Comando ünico se informó que desde el domingo funciona en el lugar una cámara de video en altura, que transmite en vivo durante las 24 horas, desde la zona afectada. Además, el nodo de internet que colocó el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) del Parque Nahuel Huapi, provee coectividad necesaria para poder mejorar las comunicaciones en el sector.