Turistas brasileños despistaron y cayeron al río Manso

Este fin de semana, un contingente de turistas de Brasil que transitaba en un vehículo alquilado, despistó y cayó a un brazo del Río Manso Superior, a unos 4 kilómetros desde Pampa Linda. No hubo lesionados de gravedad y los turistas fueron atendidos en Bariloche.

El guardaparque de la Seccional Tronador descendió los tres metros de desnivel por dónde había caído el vehículo y observó si había derrames de aceites o combustibles y no detectó nada en particular. Rápidamente se activó el protocolo de llamadas para este tipo de emergencias ambientales y se dio aviso de la situación, indicando que no hubo derrames de hidrocarburos.

El vehículo, perteneciente a una empresa de alquiler, estaba seriamente dañado y sobre el cauce del río. El propietario de la empresa de alquiler y una grúa que llegó desde Bariloche retiró el móvil siniestrado. Desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron la importancia de respetar la velocidad máxima permitida y circular con precaución. Además, respetar los horarios de ingreso y egreso a los caminos.

Asimismo, se pidió dar inmediato aviso al personal Guardaparque ante este tipo de situaciones, ya que son ellos los encargados de activar el protocolo de derrames o de realizar los primeros socorros en caso de ser necesario, además de realizar las comunicaciones necesarias para solucionar este tipo de inconvenientes.