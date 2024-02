UnTER ratificó que sin aumentos no iniciaría las clases

Esta mañana, en el inicio formal de las actividades 2024 en todas las escuelas de Río Negro, el Consejo Directivo de UnTER se apostó en la sede de Educación, en Viedma, para ratificar que, sin una propuesta acorde a la inflación, las clases no van a iniciar.

La secretaria general, Silvana Inostroza, explicó que: “Es el inicio de un ciclo escolar diferente, con noticias que no son buenas para la clase trabajadora. Los trabajadores de la Educación estamos en alerta y movilización, a las puertas de un conflicto provocado por la absoluta responsabilidad del gobierno provincial”.

Y agregó que exigen "el adelantamiento de la paritaria, con una propuesta salarial que contemple el proceso inflacionario y que no deje a trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza". Acotó que se niegan a los bonos y requieren el blanqueo de las sumas no remunerativas de sus salarios. Por último, reclaman por el estado edilicio de las escuelas y los fondos para que los comedores funcionen.

Inostroza explicó que desde diciembre vienen diciendo que sin aumento salarial no inicia el ciclo lectivo. "Fue este ministerio que no hizo propuestas. Tenemos el sueldo congelado desde el año pasado. El 23 de febrero es tarde para iniciar la discusión salarial y ratificamos que sin propuesta no habrá inicio de las clases”, manifestó.

¿Qué dijo el gobierno rionegrino?

La ministra de Educación, Patricia Campos, sostuvo esta mañana que: “El deber como funcionarios es defender la Educación Pública, manteniendo el diálogo y a través de la búsqueda de acuerdos y también con un esquema de autonomía”.

“La propuesta que llevamos adelante desde este gobierno para que eso suceda y se cumpla tiene que ver también con el compromiso asumido con las familias para el inicio de este año escolar”, agregó e indicó que "en este contexto socioeconómico y, sumado a la falta de precisiones de los fondos nacionales, el gobierno de Río Negro continúa poniendo su máximo esfuerzo financiero, a través del dialogo con los gremios y todo lo concerniente a la puesta en marcha de las escuelas para poder llevar adelante este ciclo lectivo”.

Además explicó que han "mantenido varias reuniones de trabajo con el sindicato, con el compromiso de dialogar y acordar una solución a esta situación actual de manera conjunta. El contexto nacional ha cambiado, el escenario es otro y existen muchas dificultades como la falta de certezas en la continuidad de muchos programas educativos por falta de financiamiento por parte del gobierno central y por el incumplimiento del envío de los fondos de Incentivo Docente, en los meses de enero y febrero, que afecta directamente a los trabajadores de la educación”

“Como desde el 10 de diciembre, la provincia continúa trabajando y dialogando con el gremio, organizando la puesta en marcha de todos los edificios escolares y de los servicios necesarios para su funcionamiento, como el transporte y los comedores escolares. Creemos que la Educación debe estar por encima de cualquier diferencia”, finalizó.