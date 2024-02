Milei pelea con provincias por las redes; ¿Qué puede pasar?

A tono con una época híper digitalizada, la actualísima pelea entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se libra en las redes digitales. Los posteos son incesantes, y de elevado tono, como es característica en este tipo de comunicación que relativiza la calidad humana y aleja la prudencia del cara a cara. Nada bueno puede venir de este disparate que protagonizan un gobernador y un presidente, amenazándose con la historia en la mano y afirmando que cada quien defiende lo más justo.

Milei dijo anoche que el conflicto se resolverá en la Justicia. Antes, Torres había potenciado la diferencia amenazando con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles por la "caída" de la coparticipación (Milei le ejecutó la garantía sin extender el financiamiento). El presidente le advirtió al gobernador que va "a cometer un delito".



"Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia...De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás..." escribió o hizo escribir en la red X el primer mandatario argentino, en un lenguaje que hace polvo casi dos siglos de lenguaje institucional.



Apenas horas y minutos antes, el gobernador había acudido a un tipo de comunicación parecida, tentación en la que están cayendo tirios y troyanos, con una facilidad espeluznante: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias", había escrito.

De paso, recordó presuntos roles, surgidos de textos legales e institucionales jamás escritos, pero que se han hecho carne en el imaginario político nacional: "Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres.



También por la X de su amigo Elon Musk, Milei se había permitido reproducir el artículo 194 del Código Penal: "Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Contribuyendo a esta fuerte polémica, en las redes opinaron hacia uno u otro lado desde legisladores nacionales y gobernadores hasta ciudadanos más o menos comunes que parecieron no poder evitar dejar sentada la magnitud de la crisis.

Si algo se ha aprendido del lenguaje digital instantáneo y descarnado, es que no sirve para la diplomacia. Resolver un conflicto por las redes es casi imposible; por el contrario, sí sirven para potenciarlo y llevarlo a niveles muy peligrosos.

Se impone la necesidad de instancias de diálogo institucional formalmente establecido; y dejar las redes para adolescentes insatisfechos, propensos a poner las hormonas en el lugar de las neuronas.