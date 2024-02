Es corredor de autos y no podrá competir por ser deudor alimentario

Un hombre no podrá participar de carreras de autos, su pasatiempo favorito, hasta que regularice la deuda que mantiene con sus hijos en conceptos de alimentos, y se le quitará su carnet de conducir, informaron voceros judiciales en Bariloche, que dieron cuenta de la medida adoptada a pedido de la madre de los niños.



Lo sucedido se fundamenta en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé la posibilidad de "imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia".



En ese sentido, pidieron la prohibición para que participe de carreras automovilísticas, una actividad que realizaba como pasatiempo en categorías zonales, hasta tanto no abone la totalidad de la deuda que tiene con sus dos hijos, según el portal El Cordillerano.



"Surgen de las constancias del expediente los incumplimientos parciales del pago de la cuota alimentaria que les corresponde a los niños desde hace varios años, lo que pone en evidencia un claro desinterés del hombre en asumir su obligación", expresó la sentencia, firmada por una jueza de Familia de Bariloche.



"El progenitor no ha asumido su responsabilidad parental como adulto miembro de esta conformación familiar, desentendiéndose de sus obligaciones económicas y efectivas de sus hijos a quienes no ve desde hace largo tiempo, a la par que tampoco los asiste económicamente", agregó la resolución.