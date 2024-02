Carlos Lorenzo: "Chubut reclama una ley de coparticipación"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó este lunes que recurrirá a la vía judicial en la disputa que este distrito tiene con el Gobierno Nacional por los recursos coparticipables y puso plazo hasta el miércoles para que haya una solución concreta. Por eso, el mandatario se presentó en la Legislatura unicameral de esa provincia, donde ocupó una banca, un hecho jamás ocurrido en la historia institucional y aprovechó para llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

El referente de la Federación Empresarial de Chubut, Carlos Lorenzo, habló en "La Primera Mañana" en AM550 y señaló que "desde hace mucho tiempo se reclama una nueva ley de coparticipación, ya que Chubut es perjudicada". Para el dirigente, en Chubut no se desarrollaron los recursos naturales a tiempo. En esa línea, dijo: "Lo que podemos apreciar es que las pequeñas y medianas empresas no reconvirtieron la economía de las provincias". Al mismo tiempo, manifestó que "no tiene que haber discrecionalidad en el manejo de fondos, sino que tiene que existir una nueva ley de coparticipación".

A la hora de hablar de la disputa política entre las provincias patagónicas y el Gobierno Nacional, Lorenzo dijo: "La reacción que tuvo Torres tiene que ver con una cuestión política. Toda discusión tiene un pico y ahora está bajando porque considero que hay que volver a la calma". En ese sentido, subrayó que es necesario solucionar con diálogo el conflicto entre las provincias y el Gobierno Nacional.

Más allá de las disidencias entre el Gobierno Nacional y Chubut, Lorenzo puntualizó que es importante disminuir el gasto público, la estructuración impositiva y la reforma laboral.