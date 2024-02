Pymes de la Patagonia respaldan la demanda de equidad de los gobernadores

Luego del reclamo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por los fondos coparticipables, se generó un conflicto entre las provincias patagónicas con el presidente Javier Milei. Ayer se realizó una reunión en la que los gobernadores de Neuquén, La Pampa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego pidieron “equidad para la Patagonia”.

La vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de Tierra del Fuego, Claudia Fernández, manifestó en radio AM550 que acompañarán el pedido del bloque. Explicó que durante el año pasado la confederación recorrió las provincias argentinas, se reunió con referentes de CAME de diferentes puntos del país escuchando los conflictos y potencialidades de cada lugar.

Fernández aseguró que “las provincias apuntan a la federalización porque la Patagonia tiene el 40% de lo que se exporta desde el país. Entonces, tenemos que hacer notar esta diferenciación”, expresó.

La referente de CAME indicó que participarán de la reunión del tratado patagónico el próximo 7 de marzo, junto a los gobernadores y si acepta el presidente, Javier Milei. Allí CAME expondrá sobre la posición de las pymes ante la situación económica.

“Nosotros representamos a las pymes, pero en el contexto actual no tenemos respaldo para afrontar las decisiones rápidamente y, por lo tanto, quedamos desfasadas. Muchas hablan de cerrar. Por lo tanto, hoy la Patagonia está buscando la igualdad porque de lo contrario no podríamos trabajar. Si pensamos en el transporte, la diferenciación de los sueldos, las cargas tributarias, si no abogamos para que el gobierno entienda la equidad que necesitamos, será todo muy complicado”, manifestó.