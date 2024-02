Jorge Sapag: “Si Milei quiere gobernar tiene que cambiar de estrategia”

Esta mañana, el exgobernador y actual presidente de la convención del MPN, Jorge Sapag, habló sobre el conflicto entre Javier Milei y los gobernadores de la Patagonia y criticó la postura que asumió el Ejecutivo nacional. Sapag aseguró en radio AM550 que “si Milei quiere gobernar deberá generar consensos con los gobernadores y legisladores”.

El exgobernador de Neuquén señaló que el presidente al calificar de casta a quienes fueron elegidos en forma democrática no responde a un concepto de gobernanza sino que busca efectos mediáticos.

“Milei no tiene un solo gobernador en el congreso, no tiene legisladores, por lo tanto, tiene que generar consensos y un plan de gobierno para mostrar a la ciudadanía que no estamos en una nueva grieta. El cambio tiene que venir por ahí”, expresó.

Además, manifestó que la situación del país es crítica, y en este contexto, explicó que ese discurso de “pelearse con todos o tratar al Congreso como un nido de ratas” le rinde réditos frente a la población, pero no le rinde réditos a la hora de la gobernanza.

En este sentido, indicó que al presidente le faltan operadores y ministros que dialoguen con cada gobernador para encontrar resultados positivos para sacar al país adelante. “No basta con resolver los problemas del déficit a costa del sacrificio de otras áreas del país o provincias. La política tiene que cambiar e ir al crecimiento, pero para esto hace falta inversión y combatir la evasión y el contrabando. No se puede creer que con emisión vamos a resolver los problemas ”, expresó.