Tiene 90 años y es una leyenda viviente de los asados en Zapala

No hay edad, no hay tiempo y no hay límites cuando sobran pasión y ganas de vivir y seguir siempre para adelante. Quizás sus pasos sean más lentos pero su mente y sus manos conservan la habilidad de toda la vida para cocinar asados y en cada oportunidad que puede está a disposición para transmitir su experiencia y sus miles de secretos para lograr cocinar un “asado de lujo”. En esta edición, a diferencia de los dos anteriores de esta tradicional fiesta zapalina, don Juan Ceballo (así con C y sin S al final, como lo aclara él mismo cada vez que puede) estuvo del otro lado del fogón. Por decisión propia y por invitación de la organización del certamen participó como asistente y veedor. De igual manera siguió de cerca la preparación del asado de su nieta del corazón, Carina Constanzo. Vale indicar que la Federación Argentina de Asadores y la Municipalidad de Zapala lo habían postulado el año anterior para que fuera jurado de la competencia 2024. Si bien había aceptado en un principio, después declinó su participación y prefirió mejor caminar entre los fuegos, el humo, los asadores y las cientos de familias que se dieron cita en esta verdadera fiesta gastronómica que llegó para quedarse definitivamente en la “ciudad del viento”.

Su experiencia puesta a disposición de todos

Don Juan Ceballo, por toda la experiencia de vida, por toda su trayectoria en distintos trabajos en la ciudad y por sus manos prodigiosas para preparar los mejores asados se ha convertido en una verdadera leyenda en la ciudad y en la provincia. Ya todos lo conocen y valoran su sabiduría. En contacto con Mejor Informado señaló que “si bien esta vez no cocine fue algo muy bueno porque pude cooperar con los que estaban haciendo los asados y les pude brindar algún asesoramiento que uno a través de los años sabe bien cómo se manejan los fuegos y los asadores y terminé sintiendo que fui muy útil desde este lugar”. Contó además que “la fiesta fue un éxito por el nivel de participantes y por la cantidad de público que se acercó a mirar y a probar los asados. Yo creo que esta fiesta va a seguir por muchos años. Se lo merece”. Con respecto a la próxima edición dijo “yo ando ya casi por los 90 años pero si Dios quiere en la próxima fiesta voy a participar cocinando un asado con una técnica propia”. Don Juan sigue soñando con que alguna vez le permitan llevar adelante su “técnica personal del humo”, la cual es su mejor secreto para hacer un asado "bien rico y sabroso".

Acompañó a su nieta del corazón

La figura inquieta de Don Juan no pasó desapercibida por nadie. Todos querían una palabra o un consejo sobre la preparación y la cocción de los asados. También su corazón y amor de abuelo estuvo a disposición de su nieta Carina Constanzo quien fue parte del equipo CJ Sabores, donde acompañó a Leonardo Zúñiga y Carlos José Quentrequir. “Me acompañó a mi porque me quiso hacer el aguante así como yo siempre se lo hago. Entonces es una forma de amor que es impagable. Ese gesto fue maravilloso y fue muy lindo poder tenerlo ahí cerca y eso nos dio más seguridad cuando estábamos haciendo el asado”, contó con orgullo su nieta Carina. Carina Constanzo, su nieta del corazón,

Madame Papin y su reconocimiento

La cocinera Mónica Borda, más conocida como Madame Papin del programa Cocineros Argentinos que se emite por la TV Pública también estuvo presente en esta tercera edición del Campeonato Nacional e Internacional del Asado a la Estaca. Y como no podía ser de otra manera en una de sus presentaciones lo invitó a cocinar a don Juan Ceballo, fue uno de los momentos más emotivos y trascendentes de la primera jornada del certamen. Más tarde la popular cocinera publicó un sentido reconocimiento en las redes sociales: “Don Ceballo vive en Zapala, la ciudad del viento como la llaman sus gentes. Ayer una vez más nada lo detuvo, llegó impecable a encender junto con Carlos el fuego inicial de la Fiesta nacional e internacional de asadores.

Sus ojos brillaban de emoción y hasta me compartió alguna historia de cómo cocinar. En un mundo rápido en el que parece que todo es igual también pasa esto. Hay una fiesta en el pueblo y todos salen a compartir sus risas, historias, recetas, comer, saludarse, abrazarse y compartir tiempo”, dice parte del escrito.