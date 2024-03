ATEN capital rechazó la propuesta, en el resto, disparidad

El cambiante contexto del conflicto docente tiene este jueves una instancia decisiva, y, después de una reunión por Zoom entre Marcelo Guagliardo y los secretarios generales de las distintas seccionales, comenzaron las asambleas que consideran la nueva propuesta que el gobierno de Rolando Figueroa le hizo al gremio ATEN, el miércoles. Las primeras asambleas votaron a favor de aceptar la oferta, y el resto de los encuentros en las diferentes seccionales de la provincia arrojó resultados dispares, con algunas incógnitas. Mañana, viernes, es el plenario, en Cutral Co, que resolverá por sí o por no con resultados oficiales de las asambleas, pues los de este jueves eran provisorios.

Las dos primeras asambleas realizadas este jueves aprobaron la oferta renovada del gobierno: en Añelo, por 27 votos contra 7; y en Aluminé, por 64 a 16. La propuesta del gobierno también fue aprobada en Villa La Angostura, 363 votos contra 3. En cambio, como se preveía dado la conducción opositora a Guagliardo, en la capital neuquina la propuesta fue rechazada, por 1695 en contra, 280 votos a favor y 11 abstenciones. Votó, además, la continuidad del paro con otras 72 horas de protesta.

En otras seccionales también hubo rechazo: En Plottier, fue 258 a 67; en El Chocón, 20 a 11; y en Andacollo, 46 a 0. En Loncopué, en cambio, ganó la aceptación: fue por 92 a 6. En Centenario, se dio nuevamente el escenario de rechazo, con 243 a 145.

Antes, en declaraciones radiales, Gugliardo había calificado a la oferta como "única en el país", en la misma línea que había sido calificada por el propio gobierno, un gesto altamente sugerente respecto de cuál sería la posición de la conducción gremial provincial.

En este nuevo contexto, está más o menos claro que lo que queda por ver es si la conducción de Guagliardo mantiene la supremacía sobre las seccionales más radicalizadas, que conduce la izquierda, con referentes como Patricia Jure y Angélica Lagunas.

Había un moderado optimismo en el gobierno acerca de un eventual acuerdo, pero a medida que pasaron las horas, se fue relativizando. El ministro Jorge Tobares había dejado en claro que las expectativas gubernamentales sobre la situación eran "buenas". La especulación que se hizo en principio es que el acuerdo llegaría, pues las diferencias más grandes han quedado zanjadas. Puede que quede algún punto suelto, como el descuento o no de los días de paro. En el acta firmada el miércoles, el gremio dejó asentado que pretendía que no se descontaran los cinco días en los que los huelguistas no fueron a las aulas.