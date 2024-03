Tobares: "Las expectativas que tenemos son buenas"

El ciclo lectivo 2024 empieza a ver luz al final del túnel tras la reunión maratónica que ocurrió ayer en Casa de Gobierno entre el sindicato ATEN y el equipo gubernamental de Figueroa. Hoy, las 22 seccionales del gremio desarrollarán asambleas para luego definir en un plenario si aceptan o rechazan la última propuesta.

Fueron más de 7 horas lo que duró el encuentro en pleno centro de la ciudad entre los referentes del sindicato con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la ministra de Educación, Soledad Martínez. "Para nosotros no es igual a la anterior, es un acta que contiene temas que nosotros veníamos reclamando", indicó el secretario general Marcelo Guagliardo cerca de la medianoche. Allí, adelantó que se incorpora un incremento del 124% a las partidas de los comedores y las creaciones de cargos, considerados nuevos puestos de trabajo. "Desde el punto de vista salarial haber mantenido el IPC es un acuerdo que en otras provincias no existe", concluyó.

Por su parte, el ministro de Gobierno manifestó en "La Primera Mañana" por AM 550 que las expectativas que mantienen "son buenas" y anunció que la nueva propuesta sea acompañada en las asambleas docentes para permitir "a a mayor brevedad suscribir al acuerdo y normalizar la escuela".

"Hemos avanzado también en algunos temas con propuestas que tienen que ver con viejos reclamos del sector que tiene que ver con la liquidación de las categorías de la ubicación por zonas", detalló Tobares, acotando que "es una postergación de más de 20 años". El ministro explicó que esta liquidación se refiere a un reconocimiento que en términos salariales que comprende entre un 3% y un 8%.

Según señaló el ministro, el conflicto no se redujo a lo meramente salarial, sino al "funcionamiento del sistema educativo en su conjunto". Aún así, dijo que el costo de la masa salarial tiene e mismo componente con los otros gremios: "Es una actualización por IPC que arranca en el mes de febrero de corriente año y se cierra en el mes de enero del 2025". Añadió que las actualizaciones también serán de manera trimestral, como así también el bono es similar al acordado al resto de los sindicatos.

"También se actualizó un bono que cobraban los docentes y que no estaba incorporado en las propuestas anteriores que tiene que ver con la conectividad, que es una de las variables que hemos incorporado en este caso, que es un monto de $125 mil por cargos", comentó.

Si bien hubo una autocrítica con respecto a la

, Tobares culpó al contexto nacional por la tardanza en llegar a un acuerdo previo al inicio de clases: "Lo particular que tiene la paritaria de año 2024 es el contexto que se dio a nivel nacional, que también tuvo una incidencia marcada para Neuquén y para todas las provincias argentinas". El ministro puntualizó que la gestión no fue ajena "a la serie de ajustes", como así también a la "atención" del Gobierno nacional: "Muchas de esas remesas de dinero que no llegaron a Neuquén tienen un fuerte impacto en el área educativa".