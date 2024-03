Hay 300 personas que viven en situación de calle en Neuquén

Según Red Solidaria en Neuquén, la cantidad de personas en la calle sigue creciendo y se calcula, aproximadamente, que son 300 personas que no tienen techo y viven en situación de extrema vulnerabilidad. Desde Red Solidaria alojan y atienden a 60 personas, pero no pueden cuidar a las más de 300 que están en situación de calle y lamentó que no existan lugares para mujeres.

En diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, el referente de la Red Solidaria en la provincia, Alberto Cámpora, dijo que más allá de la situación penosa que se vive, la cuestión de las personas en calles es mejorable y señaló que "es importante enfrentar la situación del frío que hace que la persona esté en la calle es más vulnerable. Hay mujeres en las calles, pero no puedo asegurar que estén durmiendo en las puertas de la iglesia, lo que hay es un incremento de personas que transitan la calle".

También, Cámpora destacó que hubo un saldo positivo en una mesa interinstitucional con referentes de Red Solidaria, Cáritas, Refugio Cura Brochero, el 0800 Línea de Atención y varias organizaciones para abordar la problemática de las personas en situación de calle. Sobre eso, dijo: "El encuentro fue una agradable sorpresa. Lo importante fue conocernos, estar frente a frente, vernos las caras y poder compartir un poco las actividades de cada uno".

Volviendo al punto de las personas en situación de calle en Neuquén, Cámpora consideró que "va a hacer falta que se incluya dentro del presupuesto porque para atender a las personas en situación de calle”. Y alertó que en "el actual contexto de crisis económica y social si “no tomamos el toro por las astas, esto se nos va a ir de las manos”.