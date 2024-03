Estudiantes de parajes rurales piden por el comedor escolar

En Mariano Moreno existe la única escuela secundaria cercana a muchos parajes que forman parte del Valle del Covunco y la cuenca hídrica del mismo nombre. Se trata del CPEM 37 “Dr. René Favaloro”, el cual nuclea tanto a los alumnos de la propia localidad como a los de los parajes rurales de La Americana, Cerro Mesa, Los Catutos, Los Hornos y Covunco Abajo. A todos estos alumnos, alrededor de 50, el comienzo de clases del ciclo escolar 2024 les trajo aparejado una compleja realidad: Se encuentran sin servicio de comedor y sin un espacio de contención y de resguardo.

En el caso de los estudiantes de la zona más alejada que es Covunco Abajo, salen a las 5.30 horas de la mañana y regresan a sus hogares bien entrada la noche. Durante el día se quedan en las plazas o dando vueltas por las calles del pueblo y en el caso de los sanitarios apelan a la buena voluntad del hospital local. Según se supo solamente el gobierno provincial a través de Educación absorbe el transporte de los alumnos de Covunco Abajo y Los Hornos.

Los más afectados por la lejanía

Los padres de los alumnos del paraje rural distante a más de 30 km son los más afectados por la lejanía de sus hogares. Un grupo de padres autoconvocados hizo llegar una nota a la Municipalidad de Mariano Moreno planteando la problemática que en la actualidad afecta a sus hijos. Es así que enviaron la nota dirigida al intendente Javier Huillipan dando cuenta de su preocupación: “Nuestros hijos concurren al CPEM 37 de Mariano Moreno y una vez finalizada las clases, deben retirarse de la Institución quedando a la intemperie. Por lo general en la plaza sin baño público y debido a eso estaban yendo al baño del Hospital Carlos Burdes, pero el personal del mismo les prohibió el ingreso y son muchas las horas que deben esperar para que se realice el repliegue de regreso a sus hogares”, reza textualmente un párrafo de la misiva, que entre otros firman Juan y Silvia Leiva, Gladys Badilla, Pablo Parra y Rocío Villas.

Más adelante los padres manifestaron que “el año pasado ellos contaban con un espacio (Casa de la Juventud), el cual les permitía quedarse en las horas libres, Hoy no cuentan con dicho espacio. Solicitamos respetuosamente ver la posibilidad de brindarnos un espacio de estadía ya que se nos aproxima el invierno y no contamos con fondos económicos para alquilar. Nuestra problemática será planteada ante la ministra de Educación y no sabemos cuánto tiempo conlleva resolver la misma”.

En la misma nota los padres piden la intervención y gestiones del jefe comunal.

Sin el servicio de comedor

Sin embargo, el tema más preocupante dentro de esta problemática que afrontan los estudiantes de los parajes rurales es la total falta de refrigerio y almuerzo. El CPEM 37 no cuenta con ningún espacio físico disponible para contener a los alumnos en los tiempos que los alumnos deben permanecer en la localidad o bien esperar para otro turno o para el horario de clases especiales. Tampoco cuenta con un comedor escolar donde los chicos podrían tomar un refrigerio o recibir un almuerzo. Los padres de los alumnos solicitan que de manera imperiosa Educación o el gobierno provincial puedan resolver la cuestión del comedor y la contención de los jóvenes de zonas rurales que viajan a estudiar a la localidad de Mariano Moreno.

No obstante se pudo conocer que el intendente Huillipan de manera voluntaria estaría en condiciones de establecer algún tipo de acuerdo con el gobierno provincial para alquilar un espacio físico para que los alumnos tengan contención y de esa manera también contemplar el desayuno, el almuerzo y la merienda de los chicos que se levantan a las cinco de la mañana y vienen desde Covunco Abajo a cumplir con sus estudios por ejemplo. De igual manera se actuaría con el resto de los estudiantes que provengan de las otras zonas rurales antes mencionadas.