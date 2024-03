Arrancó la marcha de ATEN: ¿Cuál fue el nivel de adhesión al paro?

Desde esta mañana, ATEN realiza una marcha provincial para protestar contra el decreto del Gobierno provincial que estableció el acuerdo salarial con el sector docente. Todo arrancó con una concentración a partir de las 9:30 en el monumento General San Martín, ahora se dirigen a la Avenida Mosconi, tienen previsto pasar por Av. Argentina y luego tienen pensado dirigirse a Casa de Gobierno donde harán estarán allí hasta las 16.

En diálogo con el móvil de Radio Mitre Patagonia, un miembro de ATEN que participa en la marcha, Leandro, cuestionó la decisión del Gobierno y afirmó que "no están haciendo una lectura política de la situación y no podemos tener Vaca Muerta que nos permite ubicarnos a la par de potencias mundiales y al mismo tiempo tener salarios que no se equiparan con el valor de la canasta básica".

También a la hora de hablar de la propuesta del Gobierno, se quejó de que "licuaron alrededor del 36% y que el próximo llamado que será en mayo no alcanzará la relación salario-costo de vida".

¿Cuál fue el nivel de acatamiento al paro?

Este martes inició el paro de actividades por 72 hs en Neuquén. Según los datos relevados, en donde hubo mayor acatamiento fue el Distrito VI, el cual corresponde a Centenario. Por el contrario, en donde hubo menor acatamiento fue el Distrito IX, el cual corresponde a la zona cordillerana de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.