El crudo relato de que te echen "sin motivo, ni previo aviso"

Desde el 2 de agosto del 2021, no importaba si era fin de semana, feriado, de día o de noche: Sergio Arregui se ponía a disposición para comunicar el parte de las rutas. Esta semana, sin importar su nivel de presentismo o su predisposición a la hora de trabajar, lo despidieron. Así: sin motivos, ni previo aviso. Su situación se replicó por mil a lo largo y ancho del Estado Nacional . Sus declaraciones, más un testimonio de tristeza de quedarse sin ingresos en plena crisis económica, se materializaron en bronca por las impericias a la hora de desfinanciar un sector determinante en la provincia.

"La excusa no es que 'no hay plata'", señaló el ahora ex trabajador de prensa de Vialidad Nacional en "Así Estamos" por Mitre Patagonia. "Encima estos perversos te quieren pegar en el autoestima diciendo que no servís", añadió, aclarando que todavía no cobraron los viáticos de diciembre, enero, febrero, ni marzo.

Según indicó, el desfinanciamiento viene desde diciembre, "sin poner personas en los lugares que son determinantes". Ahora, a un mes del inicio de la primera nevada en Neuquén, directamente no hay trabajadores para el operativo invernal, ya que echaron a cuatro maquinistas, un ingeniero a cargo del campamento Zapala, una contadora encargada de las compras y a él, encargado de avisar qué ocurre por las rutas. "No han comprado la sal para el invierno: si no le echás sal a la ruta a la madrugada, es una pista patinaje", agregó.

Además de su constante contacto con la prensa regional, Arregui (el "Checho", como lo ubicaban los periodistas de la provincia), se encargaba de cargar en un drive público si la ruta estaba mojada, o había animales sueltos, o si el uso de cadenas era obligatorio. Si bien en los papeles figuraba como un contrato por tiempo determinado ("vulgarmente llamado planta transitoria"), en el 2021 le habían asegurado que se iba a ir renovando automáticamente sin firmas: "Es una situación media agarrada de los pelos porque en cualquier trabajo que vos estás más de tres meses tenés que pasar a quedar efectivo".

Más allá de los recortes estatales para apuntar al "déficit fiscal", a Arregui le aseguraron que los despidos fueron con cierta evaluación de desempeño laboral, lo cual enfureció a la mayoría de los trabajadores: "Si decían, es parte del recorte, bueno, me tocó. Injustamente, pero me tocó. Pero no, encima de todo que no digas que 'falté' porque me levanté todos los días, me perdí actos de la escuela de mis nenes".

Si bien en el telegrama de despido menciona que desprenden de sus servicios para fin de mes, desde ayer que no lo dejan fichar. Por este motivo, tuvo que mandar una nota por GDE para notificar su asistencia laboral. En medio de la incertidumbre, Arregui manifiesta que intenta transformar "toda esta energía" en salir a buscar laburo: "Sobre todo no me permito estar triste porque se ve que esta gente lo que quiere es eso, viste. Y sobre todo hacernos creer que 'somos malos'".

Todavía se desconoce la plata que perderá el Estado Nacional en demandas laborales ya que, más allá de lo que indiquen los contratos, si llevan años contratando servicios como empleador, hay una presunción de relación laboral. "Yo tenía los mismos derechos que un trabajador en blanco", marcó Aguirre.

Por último, se mostró muy preocupado por la falta de recursos que se le aplica a Vialidad, ya que en sus más de tres años es la primera vez que ve que no se compren insumos o no se paguen viáticos de cara a la temporada más dura para Vialidad que es el invierno: "Ahora mis compañeros y hasta mí mismo me pasó de tener que viajar y bancar el alojamiento y la comida con mi plata.

En todo de enero no tuvimos combustibles, no funcionaban las tarjetas de YPF en ruta".

"Después del 31 de marzo no sé quién, ni cómo, se informará si se cerró Pino Hachado, si se cortó la ruta 237 en Collón Curá o si hay un camión cruzado en Cardenal-Samore", concluyó.