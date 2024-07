“Hay que generar conciencia ética y buenas prácticas sobre el uso de la IA"

Para Vanesa Ruiz, abogada y directora del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Neuquén, la inteligencia artificial puede ser una herramienta que "bien utilizada nos acelera todos los procesos rutinarios y brinda un plus al trabajo cotidiano". En diálogo con Mejor Informado, la abogada sostuvo que "conocer de la tecnología le da un plus al trabajo, le da un valor agregado. Creo que la automatización de tareas es buena".

Considera que en este camino de la Inteligencia Artificial (IA) que estamos transitando, una de las tareas es "alfabetizar". La abogada considera que la IA es un sistema que hay que "entrenar con datos y da una respuesta que piensa por sí mismo, aprende de sus propios errores", por ello define que existe la IA "supervisada por humanos y la que pueda tener conciencia". "Es fundamental generar conciencia ética y buenas prácticas" sobre la utilización de la Inteligencia Artificial. En una entrevista con Mejor Informado aseguró que "hoy sobrevive el que sea inteligente en adaptarse a las nuevas tecnologías".

¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial en relación a los medios de comunicación?

En realidad, la inteligencia artificial me parece que traspasa cualquier actividad. En los medios de comunicación, la actividad periodística está marcada por el contenido que se elige, como lo que se publica, como las redes sociales, porque es una herramienta que a través de algoritmos elige acciones para transmitir datos. La inteligencia artificial, en este caso, se puede utilizar para manipular o para arribar mejor a la información. Hoy se habla del tiempo que pasamos en las redes sociales y por eso pensamos por qué no nos cobran por utilizar las redes sociales. Porque nosotros estamos aportando todos nuestros datos, estamos creando un perfil humano digital. Y ese perfil humano digital tiene un valor, se subasta en redes sociales.

Creo que las fake news son un tema preocupante que podríamos trabajarlo desde distintos ámbitos como el educativo desde los niños para que puedan tener un pensamiento crítico sobre la información que les llega.

¿Cómo es eso?

Cuando uno hace un click y estás 5 segundos más en cierta propaganda después te van a llegar 5 propagandas más. La película “El dilema de las redes sociales”, que se puede ver en Netflix, muestra cómo una persona que es como un vudú tiene un montón de personas atrás, esas personas en realidad no existen sino que es para mostrarnos cómo los algoritmos van tomando toda esa información, esos datos y te llevan a esa publicidad para que hagas click. Esas empresas subastaron tu perfil humano, y ellos ganaron millones de dólares con tu información y vos no ganaste nada. Toda esa información, todos esos datos que das están siendo utilizados por la inteligencia artificial para ciertos fines. La inteligencia artificial se utiliza para una acción, nosotros la programamos para qué.

uD83DuDCBB INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Para Vanesa Ruiz, abogada y directora del Instituto de Derecho e IA de Neuquén, puede ser una herramienta que "bien utilizada nos acelera todos los procesos rutinarios".



uD83DuDD17 La entrevista completa ?? https://t.co/ErGWOEFK6P pic.twitter.com/TfFg43cPSH — mejorinformado.com (@mejorinformado) July 20, 2024

En esta época estamos frente al desafío entre lo real y lo ficticio, y en el medio de todo este escenario está el dilema de las fake news.

Hay dilemas éticos, dilemas morales y legales, y me parece que hoy también existen dilemas educativos. ¿Cómo educo para diferenciar qué es real y qué es ficticio tanto en niños, adolescentes y adultos? Porque una noticia falsa no solamente se puede utilizar para engañar, para manipular, sino para dañar, y una vez que yo daño tu honor y tu imagen, si yo falseo información, ¿cómo te reparo ese daño? ¿Cuánto tiempo vas a poder estar sin trabajar o cuánto de lo que vos digas ya va a ser considerado no verídico? Creo que las fake news son un tema preocupante que podríamos trabajarlo desde distintos ámbitos como el educativo desde los niños para que puedan tener un pensamiento crítico sobre la información que les llega, cómo dejarse llevar o no; y en los padres para tener un diálogo abierto con sus hijos sobre qué información les brindan y qué información no, y cómo pueden diferenciarlas.

"La inteligencia artificial es hoy, no es dentro de un mes, de dos o de tres", afirmó Ruiz.

Entonces el foco está en la confianza...

¿Qué es la confianza hoy? Yo estoy sentada frente a vos, ¿cuánta confianza nos tenemos? ¿nos conocemos? En las redes, un niño cree que está hablando con otro niño, y atrás de ese otro niño no hay un niño, hay un adulto, ahí aparece el grooming, que es el acoso sexual de una persona adulta a un niño o un adolescente por medio de Internet. Estábamos hablando de Instagram, Facebook, pero también redes sociales como Tinder, como cualquier otra red de contacto, que tiene por objetivo que personas que no se conocen se conozcan. Uno se tiene que acomodar a la modernidad y a todo esto que implica, las redes sociales y la inteligencia artificial,

¿Cómo observas a la sociedad acomodándose a esta nueva realidad que nos ofrece la inteligencia artificial?

Creo que es un trabajo de concientización, de educación digital para los chicos y para los grandes de no negar. Es como cuando uno quiere negar que llegó internet. Internet llegó, hay que adaptarse a la tecnología. La inteligencia artificial es hoy, no es dentro de un mes, de dos o de tres. Esto de conocer que vos estás siendo manipulado, bien o mal, para que vos tomes decisiones. El pensamiento crítico lo tenés que tener hoy. El adaptarte en tu trabajo para conocer que hay plataformas que te agilizan tu trabajo, es hoy. Me parece que lo que no se puede pasar es que lo niegues y que el miedo de lo nuevo te paralice. Creo que el miedo tiene que generar actividad. Conocer de la tecnología le da un plus al trabajo, le da un valor agregado. Creo que la automatización de tareas va a pasar y no es malo, es bueno. El tema es si uno se adapta porque el que no se adapta no sobrevive. Cabe hacerse una pregunta: ¿Sobrevivió el dinosaurio o el ratón? No es porque sea más grande o menos grande, creo que hoy va a sobrevivir el que sea inteligente en adaptarse a estas nuevas tecnologías.