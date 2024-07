Colapsó el depósito del Correo Argentino por falta de personal

En redes sociales se viralizó un video que expone la situación actual del Correo Argentino de Neuquén. En las imágenes se puede observar el depósito saturado de correspondencia y paquetería para entregar ante la falta de personal.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Correo de Neuquén y Río Negro, Rafael Tropa, manifestó que la saturación de los depósitos surge ante la medida que tomó el Gobierno Nacional de reducir la planta de trabajadores para avanzar en la privatización de la empresa estatal.

Esta situación llevó a que a diario el Correo Argentino de la calle Santa Fe quede colapsado. “Se arman cuadras de mucha gente, muchos entran enfurecidos y se la agarran con el empleado, pero lo que no entienden es que nosotros tuvimos una reducción muy importante. Entonces estamos preocupados no solamente por dar un mal servicio, sino también por el estrés laboral que está imponiendo la empresa a los trabajadores”, expresó.

?? POR FALTA DE PERSONAL, EL DEPÓSITO DE LA CALLE SANTA FE, EN NEUQUÉN, ESTÁ LLENO DE PAQUETES SIN ENTREGAR | Se viralizó un video que expone la situación actual del @CorreoOficialSA de Neuquén.



uD83DuDCFD Edgardo Pino



uD83DuDD17 Más del tema ? https://t.co/dhON6smoHg pic.twitter.com/m6tlaF7KaL — mejorinformado.com (@mejorinformado) July 26, 2024

Anteriormente el correo de Neuquén capital tenía una planta de 200 trabajadores de los cuales solo quedaron 100. “Hoy el trabajo que hacían cinco, lo está haciendo una sola persona. Esas fueron las consecuencias. Yo no quiero que la gente se la agarre con el empleado porque el empleado no tiene la culpa. Muchas veces el usuario va enojado, le falta respeto a la gente, pero tienen que entender que no es un problema del trabajador, sino es un problema de algo que se resolvió a nivel nacional”, sostuvo.

Esta situación se repite en los correos de Senillosa, Cinco Saltos, Centenario. “En algunos había cinco carteros para hacer la distribución, hoy no quedó uno solo. Todos se fueron con el retiro voluntario a raíz que hubo como un tipo de amenaza de que si no aceptaban el retiro voluntario iban a ser despedidos”, manifestó.