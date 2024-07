Regueiro, sobre los certificados truchos: "Ensucian la profesión"

El ministro de Salud provincial, Martín Regueiro habló sobre varios temas en diálogo con Canal 24/7 en el programa Neuquén.AR, se destacó la causa de certificados truchos, cómo impacta el Impuesto a las Ganancias en los trabajadores de la salud y la inauguración de obras en el hospital de Plottier.

Regueiro fue consultado por el escándalo por los certificados truchos, y tras la reunión con funcionarios de Educación y Salud junto a representantes del Colegio de Psicólogos y del ISSN, definió las posibles medidas desde su cartera: "Para nosotros es importante saber quién está recibiendo esos certificados. Nos preocupa esta situación, entendemos que no es todo el mundo pero ensucian la profesión y uno termina teniendo menos confianza. Como está planteada la sospecha, habla mal de esos profesionales".

Como medida, indicó que los pueden "excluir de la obra social como prestadores y si es necesario sacarles la matrícula".



Impresionante incremento del uso del sistema público de Salud neuquino

Regueiro también se refirió al enorme aumento de la gente que usa el sistema público de Salud: "Mes a mes, tenemos un indicador donde vemos cómo varía la cantidad de gente que ingresa, y vemos cuánto tomó contacto con el sistema de salud en los últimos 12 meses. Actualmente, el 70% de la población en la provincia está tomando contacto con el servicio público de salud", afirmó el ministro.



Cómo afecta el Impuesto a las Ganancias en los trabajadores de la salud



El ministro de Salud afirmó que la vuelta del Impuesto a las Ganancias "es un perjuicio para los profesionales con mejores sueldos", aunque destacó que "en el sector público la ley 2614 protege las guardias y no tendría tanta repercusión". Sin embargo, "en el sector privado es distinto porque no tienen esa ley, y no termina siendo conveniente para muchos profesionales hacer más guardias" porque terminan siendo alcanzados por el impuesto.

Añadió también que este tributo está "pensado para otras zonas del país", y que "son decisiones que se toman en Buenos Aires y nos terminan perjudicando acá. Esto hace que haya menos circulación de profesionales", y recordó que el aporte del Gobierno Nacional es prácticamente nulo, con un ejemplo: "Tenemos 60 cuidadores de salud que paga la provincia y que debería pagar Nación, que pagó solo 2 millones de pesos" desde que asumió el gobierno libertario.

Mirá la entrevista completa a Martín Regueiro acá:

Inauguración de obras en el hospital de Plottier

El ministro habló también sobre la inauguración de obras en el hospital de Plottier, las que relacionó con "mejorar la respuesta sanitaria en la localidad y fortalecer la estructura. En este caso, tiene que ver con hemoterapia, neurodesarrollo, cuidados paliativos y también para aumentar la complejidad de las cirugías y que se puedan hacer ahí, entregando electrobisturíes y otros elementos".

Esta inversión forma parte de la Ley de Emergencia Sanitaria, cuyos aportes provinciales en enero eran de 1.600 millones y hoy "estamos arriba de los 6.000 millones", señaló el titular de Salud. Afirmó también que este importante refuerzo en el nosocomio de la localidad "evitaría que se concentren pacientes en la capital provincial".