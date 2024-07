La Legislatura adhirió el blanqueo y aprobó la moratoria en Neuquén

En una sesión especial realizada este lunes, la Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría la adhesión al blanqueo de capitales y el establecimiento de una moratoria fiscal para contribuyentes. El proyecto de regularización de obligaciones impositivas había sido enviado por el gobierno de Rolando Figueroa.

La 6° sesión especial comenzó a las 21.15 y finalizó poco antes de las 0, ocasión en la que tuvo lugar la 7° sesión especial. La Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley 3.450 con 31 votos afirmativos y 2 negativos (provenientes de los bloques PTS-FIT-U y FIT-U).

Según detalló el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), la iniciativa del Poder Ejecutivo se compone de tres capítulos: un régimen de regularización impositiva, un “blanqueo de capitales” en moneda extranjera y una actualización de los montos del denominado régimen simplificado.

Sobre la moratoria, se prevén dos métodos de cancelación de deuda tributaria: de contado -con quitas de entre el 50 y el 70%- o mediante un plan de cuotas -con distintos porcentajes de cancelación de intereses-. Por otra parte, Bermúdez agregó sobre la adhesión al régimen de regularización de activos nacional que se gravará cuando la exteriorización supere los 100 mil dólares, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

A su vez, el diputado señaló que es “oportuno, pertinente y necesario” la actualización de los montos y las escalas previstas en el régimen simplificado que se encuentran en el título III. En este sentido, aseguró que Neuquén tendrá menos presión tributaria que otras provincias.

Por su parte, los diputados Andrés Blanco y Gabriela Suppicich cuestionaron la celeridad del tratamiento de la propuesta y criticaron en particular el título referido al blanqueo de capitales, ya que lo consideraron un reconocimiento a evasores que produjeron sus ingresos basados en negocios ilícitos. Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) votaron a favor por contemplar la norma una moratoria por obligaciones tributarias, pero los legisladores Darío Peralta y Lorena Parrilli objetaron el capítulo vinculado al blanqueo y lamentaron que no se hayan tratado en normas distintas.

Descuento de deudas vencidas con el Estado a empleados públicos

También, se autorizó esta medida al personal de los tres poderes del Estado con sueldos superiores al valor de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este proyecto fue sancionado con 29 votos positivos aportados por todos los bloques, a excepción de las dos bancas de la izquierda y de UxP.

Durante el tratamiento en particular, se acordó que el descuento no podrá superar el 10% de la remuneración mensual en sueldos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles, y el 20% cuando se equipare a tres de ellos. La quita se aplicará previa intimación a su regularización y no podrá afectar cuotas por alimentos.