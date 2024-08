Planta de GNL: las implicancias para Neuquén y Río Negro

Mientras Neuquén y Río Negro celebran la decisión del Directorio de YPF de instalar la Planta de GNL en Sierra Grande, aún queda camino por recorrer para que la megainversión se ponga en marcha. Jorge Lapeña, ex secretario de Energia y presidente del Instituto de Energía "General Mosconi", habló esta mañana con Neuquén.AR por Canal 24/7 y detalló varios puntos en los que "el Gobierno de Javier Milei no ha sido transparente" respecto a las razones la elección.

Lapeña explicó que "el Gobierno de Milei no ha sido muy transparente respecto a las razones de por qué esto se hace, ni a la explicitación detallada del proyecto: Es una inversión de 30 mil millones de dólares que puede llegar a 50 mil, algo impresionante, una inversión que no se haría si no hubiera estado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)", comenzó diciendo.

Destacó que "es una inversión espectacular pero que se va a hacer con plata en gran parte del Estado, condonando o reduciendo impuestos y esto nos atañe a todos". En este sentido, explicó que "no hubo una presentación detallada del proyecto y las justificaciones en alguna institución como la Facultad de Ingenieria de la UBA u otras universidades para que sea analizada por expertos, o en el Centro Argentino de Ingenieros, y no ha sido así".

Además, apuntó contra "argumentos elementales" que han trascendido: "Escuché al ex secretario de Energía decir que es mejor la planta en Punta Colorada que en Bahía Blanca porque el gasoducto es más corto. Pero los 70 km/h de distancia, es apenas el 2% de la inversión total de 50 mil millones de dólares. Decir que por un 2% de diferencia en el precio total te cambió la ubicación sin conocer los estudios locacionales y de factibilidad, me parece una imprudencia".

