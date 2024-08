Un municipal se encadenó al portón de ingreso del obrador

Este jueves por la mañana un empleado de la municipalidad de Roca, nucleado en la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) se encadenó en uno de los portones de acceso al obrador. La decisión la tomó en reclamo a la gestión de la intendenta María Emilia Soria para que cumpla con la entrega de la indumentaria de invierno, entre otros reclamos.

La medida impidió el desarrollo habitual de los trabajos en los que se utiliza maquinaria municipal, por lo que advirtieron que los servicios están afectados. No descartaron que mas empleados se sumen a la medida. El hombre lleva muchos años trabajando en el municipio y atraviesa una situación personal compleja.

El lunes, se realizó la paritaria municipal en la que el gobierno de Soria ofreció un 12% de incremento con los sueldos de agosto, un 9% con el mes de septiembre, un 10% con el mes de octubre y un 9% con el mes de noviembre, conviniendo que cada uno de los tramos se aplique de forma acumulativa.

El incremento fue rechazado por ATM al considerarlo muy poco. “Es insuficiente, tenemos compañeros de la categoría 12 que no llegan a 500 mil pesos. Las tasas municipales, la luz, el gas aumentaron y llegaron con sumas muy importantes. Ya estamos en la mitad de agosto y no recibimos la indumentaria de invierno. La necesidad es hoy, no cuando el frío pase”, señaló Susana Elosegui la representante del gremio.