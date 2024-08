El suegro de Nicole se quedó con el área de gas más importante de Río Negro

El empresario Claudio Urcera por fin tendrá su propia operadora petrolera. Después de amasar una fortuna incalculable con negocios relacionados con la actividad, con su empresa TSB se asoció con Quintana Energy y se quedó con el área Estación Fernández Oro, el principal bloque productor de gas de Río Negro, con 900 mil m³ diarios y unos 230 m³ de petróleo. Pese a ser un referente en el sector, su cara empezó a trascender los límites de Río Negro y Neuquén, cuando se transformó en el suegro de la modelo Nicole Neuman, esposa de su hijo José Manuel, piloto de Turismo Carretera y Turismo Nacional.

Los comienzos del líder de la ahora acaudalada familia fueron en San Antonio Oeste, donde incluso aún hoy vive su padre y su hermana. A comienzos de los años 2000 llegó a Neuquén y supo aprovechar muy bien las oportunidades que le brindaron los camiones y la actividad petrolera. En sólo unos años, TSB se transformó en la empresa líder del sector. Y con el desarrollo de Vaca Muerta también le surgieron otros negocios para no sólo encargarse del transporte e involucrarse a otros tipos de servicios.

Entre diversas sociedades, tiene emprendimientos ligados al petróleo, loteos lujosos a la orilla del lago Ezequiel Ramos Mexia en El Chocón, empresa de traslados aéreos y vuelos sanitarios, y miles de hectáreas de campos en Valle Medio y la Zona Atlántica, con engorde de ganado a corral y la producción de pasto, que en sus clásicos camiones blancos con detalles verdes, traslada al norte neuquino.

En Viedma, también es dueño de una importante cementera, que en los años anteriores supo aprovechar muy bien la ejecución de la obra pública.

TSB es la principal empresa de servicios de transporte de Vaca Muerta.

En los últimos años, con el salto de Vaca Muerta, también se lo vinculó con varias canteras de arenas en la Línea Sur rionegrina. Estuvo un paso adelante en el negocio y compró, en algunos casos y, en otros, se asoció con los dueños de los campos. Pudo montar canteras y tramitar con enorme rapidez los permisos de extracción que otorga el gobierno. Además, se lo relaciona con las arenas que llegan desde el río Paraná para el fracking.

Pero el poder que tiene en la actividad petrolera no fue lo que lo hizo trascender las fronteras de su pago chico, de Neuquén y Río Negro. Es que pese a ser un empresario muy exitoso, su cara no se conocía fuera del ambiente de los empresarios petroleros. Alguien comentó alguna vez que en Neuquén llama la atención su exclusiva camioneta Jeep ultimo modelo, pero "sabés todas las que hay en Buenos Aires". Claro, ahí no lo conocen.

Pero su perfil comenzó a mutar a público cuando José Manuel empezó su carrera automovilística. Claudio es un amante de las carreras de autos y siempre está al lado de su hijo.

Desde siempre lo acompañó a todos lados. En el motocross primero, pero ante tantos accidentes y fracturas, ambos optaron por los autos de carrera, una actividad bastante menos peligrosa que las motos. En los autódromos de Centenario y Roca hizo su primera experiencia, donde Manu corría en cuanta categoría pudiera. Luego de salir campeón en el TC Neuquino en 2011 y sub campeón de la Monomarca Gol en ese mismo año, pegó el salto a nivel nacional. Claudio Urcera acompaña siempre a su hijo en los boxes de los distintos autódromos.

Se alejó de la región cuando surgieron algunos problemas técnicos con su karting en 2012. Su talento y un importantísimo presupuesto le permitió crecer de manera impensada. Una característica que tiene Manu desde sus comienzos, es que siempre está acompañado de su padre, quien se hace un lugar en su agenda para estar presente en los boxes, con auriculares para tener contacto por radio con su hijo.

También estuvo envuelto en varias polémicas. Una recordada en el ambiente del automovilismo es cuando se peleó con uno de los personajes más importantes que tuvo la actividad, el excelente preparador Alberto Canapino y el padre de Agustín Canapino, múltiple campeón de TC y en los últimos meses piloto de IndyCar (al que auspiciaba Martínez Sosa, el de los seguros de Alberto Fernández).

En aquel momento, el empresario petrolero no dudó en ir a ponerle banca a Canapino, después de un toque entre los hijos de ambos y un polémico tweet del preparador: "El dinero compra velocidad pero no compra talento !!!!!!!" (sic). Por esa reacción desde la asociación que rige el Turismo Carretera, le prohibieron el ingreso a los autódromos por seis meses.

O la denuncia de tiros en el auto de su principal rival en el campeonato de Turismo Nacional. Todo estaba dado para que Manu se corone de local en Viedma, pero ganó Leonel Pernía y en su auto encontraron varios orificios de bala. En la firma de algún contrato por la llegada del TC a Viedma, Urcera, Weretilneck y Hugo Mazzacane, presidente de la categoría.

Entre tantos negocios que tiene Urcera, también fue el intermediario en la llegada de las categorías más importantes del automovilismo argentino a los autódromos de Centenario y Viedma. Cuando los gobiernos no tenían crédito, fue el que se ofreció de garante y luego siempre apareció en cada una de las contrataciones a través de alguna empresa.

Luego, con el noviazgo de Manu con Nicole, después con el casamiento y ahora con el nacimiento de Cruz, del cuarto hijo de la modelo y el segundo nieto del empresario, el apellido Urcera comenzó a aparecer en las portadas de los medios dedicados a la farándula. Su rostro pasó a ser público.

Sociedad con Quintana Energy

Este mediodía, YPF dio a conocer que cerró el acuerdo por la venta de 22 áreas petroleras que tenía en Neuquén, Mendoza y Río Negro. Urcera, con TSB y asociada transitoriamente con Quintana Energy se quedó con la Estación Fernández Oro (EFO), con instalación al sur de la ruta 22, entre las chacras de peras y manzanas. Es la principal productora de gas en Río Negro y su desembarco generó una enorme interés de empresas de servicios que intuyen que la actividad se reactivará. Desde el municipio de Allen aseguran que tienen entre 5 y 8 consultas diarias para radicarse en el parque industrial, donde hoy sólo está NRG, que realizan el tratamiento a la arena para Vaca Muerta. El área EFO tiene su sede principal al sur de la ruta 22, entre las chacras de peras y manzanas.

Además, esta UTE también se quedó con El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chihuido de la Salina Sur y Confluencia Sur, todas sobre la Cuenca Neuquina. YPF confirmó la firma de la cesión y los acuerdos "se elevarán a los gobiernos provinciales quienes deberán validar el proceso de cesión definitivo de las áreas".

Quintana-TSB deberá negociar con el gobierno rionegrino para prorrogar la concesión. La EFO es una de las áreas que agota su contrato en 2026 y entra en el proceso iniciado por el gobernador Alberto Weretilneck para otorgarle 10 años más. A cambio deberá pagar un bono y hacer un plan de inversión.