Neuquén va a sumar dos nuevos centros oncológicos: ¿Dónde van a estar?

La iniciativa busca que los pacientes no se trasladen largas distancias para recibir atención especializada. La provincia busca fortalecer la accesibilidad oncológica en el centro oeste y comarca petrolera neuquina..

Neuquén amplía su red de atención oncológica en el interior de la provincia. Este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó la firma de dos acuerdos para la creación de centros en Zapala y en la comarca petrolera. Desde el Gobierno sostuvieron que estos modelos de cooperación podrían sentar las bases para futuras iniciativas similares en otras regiones.

El ministro de Salud Martin Regueiro firmó un convenio con la presidenta de LUNCEC, Nora Ilse Serrano de Salvatori, y la tesorera de la asociación, Liliana Díaz, para la creación de un centro en Zapala. En la firma también participaron el gobernador Rolando Figueroa, la vicegobernadora Gloria Ruiz y el intendente Carlos Koopmann .

El nuevo centro oncológico en Zapala no solo mejorará el acceso a tratamientos contra el cáncer, sino que también reducirá la necesidad de que los pacientes se trasladen largas distancias para recibir atención especializada.

La creación de estos centros oncológicos permitirá mayor accesibilidad y calidad de atención médica para pacientes del interior de la provincia.

Paralelamente, también se firmó una carta compromiso para el desarrollo del centro oncológico Plaza Huincul-Cutral Co, que se ubicará en el Hospital de Cutral Co. Participaron del acuerdo los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y de Cutral Co, Ramón Rioseco.

En la carta, las partes se comprometieron a tramitar conjuntamente la obtención de recursos económicos para concretar la iniciativa, cuya fuente de financiamiento será a través del Ente Autárquico Municipal (ENIM), como también para realizar las gestiones necesarias para iniciar la obra dentro del inmueble del actual hospital zonal.