Caso Valentín: marchan para pedir justicia mientras sigue la investigación

Este jueves la familia de Valentín Mercado saldrá nuevamente a las calles para exigir justicia y que se aclaren las responsabilidades en el fallecimiento del nene de 4 años tras ser intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Juan XXIII. Miguel Zeballos, abogado de la familia, explicó los avances que tuvo la causa. “Venimos trabajando con la fiscal Reyes en una misma teoría. Ya entrevistamos a los instrumentistas, enfermeros, anestesistas y a los médicos que participaron en la operación de Valentín el 11 de julio. Además, a los otros profesionales que ingresaron en auxilio a partir de la situación que se generó en la operación”.

Zeballos señaló que “la autopsia dijo que Valentín murió por hipoxia, es decir falta de oxígeno. ¿Por qué se llegó a esa situación? es lo que hay que demostrar. Las causas pueden ser muchas. Hay un deber de cuidado que deben tener los médicos en una operación. Llevamos cuatro entrevistas y ahora realizaremos otras cinco con los profesionales que estuvieron ese día. Estamos elaborando una teoría firme con un buen sustento probatorio para evitar que la causa se caiga. Por el momento me reservo quienes son los imputados. Más allá de que la familia lo dijo públicamente. Todos sabemos quiénes participaron en la operación, hay investigadas dos personas, pero se confirmará en la audiencia de formulación de cargos”.

¿Los médicos siguen trabajando?

Zeballos se refirió a los profesionales implicados. “Hoy no sé si los profesionales están trabajando. En un principio el sanatorio los corrió de la atención al público, pero al no tener médicos los obligan a trabajar. Lo conveniente es separarlos preventivamente, pero muchas veces siguen trabajando. Podemos pedir el apartamiento de los médicos, pero entendamos la autonomía del sanatorio. No hay condena por ningún delito, entonces ellos pueden elegir a los profesionales”.

La causa está caratulada como homicidio culposo. Mientras avanza la investigación, la familia de Valentín exige justicia. La marcha es esta tarde, desde las 18:30 en la intersección de Avenida Roca y Tucumán, en pleno centro de Roca.