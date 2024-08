Descuentos por paro: el sistema que dispuso el gobierno en caso de errores

A pesar de la existencia de un circular del Consejo Provincial de Educación (CPE) que insta a las autoridades escolares a informar sobre la adhesión a los paros a los que convoca la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), muchos directores y directoras de las escuelas no cumplen con esa obligación. En función de eso, el Gobierno provincial reiteró que existe un procedimiento ágil para que aquellos que puedan justificar sus inasistencias durante las jornadas de paro, puedan tramitar la devolución de las sumas descontadas por error.

Los casos en los que pueden tramitarse los reintegros son: haber ido a trabajar (aquí el problema es que los directores no informan) y tener otra justificación por la ausencia que no sea paro; también se da el caso de docentes que no tienen obligación laboral el día del descuento.

El procedimiento en cuestión aplica para casos debidamente justificados y fue informado mediante la circular 007 de la Dirección Provincial de Recursos Humanos del CPE. Allí se les informó a las direcciones provinciales y responsables de las unidades sectoriales de recursos humanos de los distritos regionales que: “Detectadas las situaciones mencionadas, los equipos directivos de cada establecimiento deberán informar, en un plazo de 72 horas posteriores al día de cobro, la nómina de los y las docentes a quienes debería reintegrarse el/los días descontados”. Pero, al mismo tiempo, los docentes que cumplen con los requisitos para la devolución de las sumas descontadas por error, pueden iniciar ellos mismos el trámite.

La circular 007 señala que, para gestionar el reintegro, se dispone de una planilla -con validez de declaración jurada- que deben completar y elevar al distrito, para que este informe a la Coordinación de Distritos, a fin de disponer la devolución de las sumas descontadas. De modo excepcional, para facilitar y agilizar los trámites, este sábado 31 de agosto, los distritos tendrán guardias.

La carta a los docentes

En las últimas horas, el CPE les envió a los docentes una carta que dice textualmente lo siguiente.

Estimado/a docente: si corrobora que en el recibo de sueldo ha impactado un descuento indebido (ya sea porque asistió a la escuela, porque su inasistencia se debió a algún tipo de licencia, o porque no correspondía la asistencia el día consignado), deberá seguir los pasos que a continuación se detallan, dentro de las 48 horas de acreditados los haberes:

1) Formalizar reclamo ante la Dirección de la Escuela, quien lo elevará, siguiendo lo prescripto en circular 07/24.

2) En caso de no habilitarse esa vía institucional, deberá completar la declaración jurada de modo individual -que se adjunta- y presentarla ante la Dirección de RRHH del distrito correspondiente, añadiendo constancia documental de las razones invocadas en el primer párrafo.

De modo excepcional, para facilitar y agilizar el reclamo, el día sábado 31 los distritos tendrán una guardia para realizar dicho trámite.