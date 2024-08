ATEN: cuestionamientos a la asamblea que votó más paros

La asamblea de la seccional capital de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) votó afirmativamente, este jueves, un paro de 48 horas para lunes y martes de la próxima semana.

La moción de la agrupación Multicolor, del oficialismo de la seccional, obtuvo 1.274 votos, mientras que los votos en contra de la continuidad de la huelga fueron 38. Hubo unos 900 votos menos que en la última asamblea de esa seccional.

Uno de los motivos que refleja estos números es la pérdida de consenso de la dirigencia de la seccional capitalina, que conduce Angélicas Lagunas, y otro la decisión de la agrupación TEP (ATEN Provincia, que conduce Marcelo Guagliardo) de no participar, debido al nivel de violencia y agresiones verbales que se despliegan en estos ámbitos.

No obstante, la cantidad de asistentes a la asamblea de este jueves (informada por la propia seccional capitalina) fue puesta en tela de juicio, ya que había unas 750 sillas en total, varias de las cuales se encontraban vacías. Además, no había docentes parados en el lugar. En consecuencia, quienes estuvieron ahí, no dudan en afirmar que había menos gente que en otras asambleas. Contaron las sillas y la conclusión fue contundente. Además hicieron circular fotos en las que se ven las sillas vacías.

La continuidad de la huelga docente va perdiendo consenso. Es por eso que consideran ilegítima a la decisión de volver a dejar a los chicos sin clases la próxima semana.